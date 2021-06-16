Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков разобрал пропущенные мячи сборной России в матче с Бельгией, после которого Антон Шунин потерял место в основе сборной Росссии и уступил его Матвею Сафонову.

– Как вам игра Шунина с Бельгией? Есть ли его вина в пропущенных мячах?

– Как тренер вратарей и как бывший вратарь не могу сказать, что Шунин ошибся в чем-то. В первом голе ничего не мог сделать, во втором… Куда-то не туда побежал Черышев, а вратарь играл по мячу. Можете спросить – а почему не поймал? Но сложная ситуация: шла передача на ближнюю штангу, все пролетели. Возможно, если бы вратарь чуть развернул кисти, мяч ушел бы не в середину, а ближе к бровке – и ничего бы не было.

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Могу чуть-чуть предъявить претензию к третьему голу в ворота Шунина. Возможно, немного потерял позицию. Если бы чуть пораньше прочувствовал ситуацию, раньше опустился к ближнему углу, возможно, мог бы мяч достать. Обвинять Шунина никто не имеет право, я могу только сказать «не выручил» про этот эпизод. Но такое бывает.

– Вы обсуждали с Андреем Луневым исключение из заявки Станислава Черчесова?

– Для меня это решение стало сюрпризом. Не хочу обижать других вратарей сборной или оспаривать мнение тренерского штаба, но после травмы Лунев провел очень достойную и уверенную концовку сезона. По этим играм у меня как у тренера вратарей «Зенита» претензий к нему нет. По себе знаю, что такие ситуации для вратарей всегда тяжелые. Поэтому я даже не звонил и не трогал Лунева.

Что случилось и что там произошло в сборной – видимо, нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать. Но исходя из того, что у Андрея именно большой опыт международных игр, мне было странно. Но опять же, я не имею право критиковать – возможно, тренер вратарей сборной лучше объяснит ситуацию.

Любому вратарю такое надо пережить, через это пройти. Но это не трагедия. Для Лунева это исключение – дополнительный стимул доказать, что он должен быть в сборной.

В стартовом матче на Евро-2020 Россия уступила Бельгии со счетом 0:3.

16 июня состоится вторая игра национальной команды – против сборной Финляндии.

Полное интервью Михаила Бирюкова о Финляндии 90-х и вратарях сборной России:

Евро-2020 Сафонов: «Выполняем одну цель – подготовить Шунина к Евро» 07/06/2021 В 11:37