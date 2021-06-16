Член Бундестага Йоахим Херрманн отреагировал на парашютиста, который приземлился на газон «Альянц Арены» перед матчем Евро-2020 между сборными Германии и Франции.

«На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над «Альянц Ареной». Я полагаю, что «Гринпис» знает об этом. Снайперы не стали вмешиваться из-за слова «Гринпис» на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось заплатить за эту акцию жизнью.

Я могу лишь осудить «Гринпис» за неоднократное совершение столь безответственных поступков. Здесь нет никакой связи с защитой окружающей среды», – приводит слова Херрманна Bild

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На куполе парашюта активиста было написано: «Откажитесь от нефти». В «Гринписе» пояснили, что таким образом призвали компанию Volkswagen прекратить производство бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей.

Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа Евро-2020.

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