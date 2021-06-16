Опубликовано 16/06/2021 в 13:38 GMT | Обновлено 16/06/2021 в 13:38 GMT

Крайний защитник сборной России Марио Фернандес получил травму во время матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

Неприятный инцидент произошел в первом тайме. 30-летний футболист участвовал в атаке – включился в штрафную под навес с левого фланга и скинул мяч на Артема Дзюбу. Затем он упал и схватился за спину, на поле поспешили врачи. Осмотрев Марио, медицинская бригада унесла его с поля на носилках.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал замену – на поле вышел Вячеслав Караваев. Ранее расположение команды из-за травмы покинул Юрий Жирков.

Россия пропустила на первых минутах, но гол был отменен из-за офсайда.

В первом туре Россия проиграла Бельгии (0:3), Финляндия одолела Данию (1:0).

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