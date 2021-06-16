Сборная России ничего не забила Бельгии и долго стучалась об эшелонированную оборону Финляндии. Лишь на второй компенсированной к первому тайму минуте команде Станислава Черчесова удалось отличиться. Сделал это Алексей Миранчук, который в сезоне-2020/21 забил несколько классных мячей за «Аталанту».

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Все началось с проникающего паса в штрафную, откуда Артем Дзюба в касание бросил Миранчука вперед. Алексей обработал мяч, классно убрал его под себя и этим движением обманул защитника. Следующим же касанием Алексей пробил – удар с левой оказался неберущимся для Лукаша Градецки.

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Вот еще один отличный кадр удара Миранчука.

Алексей Миранчук, Россия – Финляндия Фото: Getty Images

И еще один.

Алексей Миранчук, Россия – Финляндия Фото: Getty Images

Не спас даже эффектный прыжок голкипера, который в первом туре стал главным героем встречи против Дании.

Лукаш Градецки, сборная Финляндии Фото: Getty Images

В первом туре группового этапа Россия крупно уступила Бельгии (0:3), а Финляндия обыграла Данию (1:0), нанеся один удар в сторону ворот.

Третий тур пройдет 21 июля: Россия сыграет с Данией, а Финляндия – с Бельгией. Оба матча начнутся в 22:00 (мск).

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