Сборная России ничего не забила Бельгии и долго стучалась об эшелонированную оборону Финляндии. Лишь на второй компенсированной к первому тайму минуте команде Станислава Черчесова удалось отличиться. Сделал это Алексей Миранчук, который в сезоне-2020/21 забил несколько классных мячей за «Аталанту».
Извините, но у Eurosport нет прав на видеоповторы с чемпионата Европы. Но эти кадры помогут составить полную картину.
Все началось с проникающего паса в штрафную, откуда Артем Дзюба в касание бросил Миранчука вперед. Алексей обработал мяч, классно убрал его под себя и этим движением обманул защитника. Следующим же касанием Алексей пробил – удар с левой оказался неберущимся для Лукаша Градецки.
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Вот еще один отличный кадр удара Миранчука.
Алексей Миранчук, Россия – Финляндия
Фото: Getty Images
И еще один.
Алексей Миранчук, Россия – Финляндия
Фото: Getty Images
Не спас даже эффектный прыжок голкипера, который в первом туре стал главным героем встречи против Дании.
Лукаш Градецки, сборная Финляндии
Фото: Getty Images
- В первом туре группового этапа Россия крупно уступила Бельгии (0:3), а Финляндия обыграла Данию (1:0), нанеся один удар в сторону ворот.
- Третий тур пройдет 21 июля: Россия сыграет с Данией, а Финляндия – с Бельгией. Оба матча начнутся в 22:00 (мск).
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