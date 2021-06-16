Защитник сборной России Марио Фернандес не доиграл первый тайм матча 2-го тура группового раунда Евро-2020 с Финляндией. Игрок получил повреждение в результате неудачного падения в борьбе с финским защитником: Марио выиграл верховой мяч, после чего очень жестко приземлился на спину. Поле Фернандес смог покинуть только на носилках.

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга», – сообщает пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. О том, сможет ли игрок сыграть на чемпионате Европы пока неизвестно.

Фернандеса на поле заменил Вячеслав Караваев. Это уже 3-я вынужденная замена сборной России на Евро-2020. В первом туре повреждения получали Далер Кузяев и Юрий Жирков. Последний в итоге завершил турнир.

Марио Фернандес в сезоне-2020/21 сыграл 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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