Сборная России обыграла сборную Финляндии в матче второго тура Евро-2020 со счетом 1:0 и заработала первые 3 очка на турнире. Единственный гол забил полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук с передачи Артема Дзюбы.

На 23-й минуте матча команда Станислава Черчесова потеряла еще одного защитника: Марио Фернандес открылся под заброс в штрафную соперника и неудачно приземлился на спину. Его заменил Вячеслав Караваев. Напомним, помимо Фернандеса, среди травмированных футболистов сборной России числятся Юрий Жирков и Федор Кудряшов.

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Гол Алексея Миранчука пришелся на компенсированное время к первому тайму. Этот мяч стал шестым для полузащитника в составе сборной и первым для команды Черчесова на Евро. До выстрела Миранчука сборные России и Финляндии ни разу не пробили в створ.

В следующем матче Евро-2020 сборная России сыграет со сборной Дании. Начало – 21 июня в 22:00.

Финляндии предстоит сыграть со сборной Бельгии в это же время.

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