Какая-то скандинавская гадалка точно прокляла защитников сборной России перед Евро-2020. Уже ко второму туру соперник Дании и Финляндии потерял Юрия Жиркова и Федора Кудряшова. Во время оправдательной игры после Бельгии травму получил Марио Фернандес, а еще день кардио для медштаба устроили Георгий Джикия и Дмитрий Баринов – оба оказывались на газоне с разными повреждениями.

И все же сборная России провела крепкий матч против Финляндии. В первом тайме команда Станислава Черчесова набила 69% владения. Соперник ожидаемо стянулся к штрафной – кажется, именно под эти условия в старте вышел Алексей Миранчук. Полузащитник «Аталанты» забил единственный мяч – правда, после нетипичного розыгрыша.

Позиционные атаки сборной России строились по знакомому принципу: перегруз левого фланга и забросы направо, где в штрафную включался крайний защитник. Именно слева пришли 49 из 67 передач Александра Головина: игрок «Монако» смещался в зону и кормил партнеров диагоналями.

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Перегруз левого фланга в исполнении сборной России. Фото: Other Agency

В этих условиях высокая нагрузка на втором этаже легла на Артема Дзюбу. Рослый форвард подставился под 14 верховых единоборств в атаке, а к концу тайма отдал голевую – правда, в совсем иной ситуации, при розыгрыше мяча низом. Именно в этом состоял главный атакующий парадокс сборной России: играли одним образом (и даже выбивали моменты), а забили – другим.

После перерыва сборная Финляндии ожидаемо вернула мяч и подняла долю владения с 33% до 50%. Черчесов ответил низким блоком и схемой 5-2-3/5-3-2.

Схема 5-3-2 в защите сборной России во втором тайме. Фото: Other Agency

Финляндия все равно нашла 8 ударов, 5 из которых прилетели из штрафной. Правда, в створ попал только один. Такое соотношение обеспечил личный вклад защитников: особенно Игоря Дивеева. Центрдеф ЦСКА вынес уроки из битвы с Ромелу Лукаку, отбегал крепкий матч в подстраховке и выдал 5 выносов и 3 блокировки. Подвижность Дивеева помогла как против Теему Пукки, так и против Йоэля Похьянпало, а еще подкрепила идею, которую высказал эксперт BBC Крис Уоддл: «Сборной Финляндии важно забивать первой. Их игра построена на контратаках. Плана позиционной игры у них нет».

Следующий этап для сборной России – подсчет раскладов. Говорят, для выхода в плей-офф нужно всего лишь четыре очка – хватит и ничьей против датчан. Кажется, где-то такое уже было.

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