Стали известны результаты медицинского обследования Марио Фернандеса. Защитник сборной России получил повреждение, неудачно приземлившись на спину, после единоборства с футболистом Финляндии в матче Евро-2020. Он не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках.

Ранее сообщалось, что у Марио Фернандеса, возможно, повреждение грудного отдела позвоночника. Однако это информация не подтвердилась. Известно, что футболист полетит с национальной командой в Москву и будет находиться под пристальным наблюдением врачей сборной России, сообщил официальный телеграм-канал сборной.

Марио Фернандес – 3-й игрок сборной России, получивший повреждение на Евро-2020.

Сборная России в матче с финнской командой добилась первой победы на турнире – 1:0.

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