Стали известны результаты медицинского обследования Марио Фернандеса. Защитник сборной России получил повреждение, неудачно приземлившись на спину, после единоборства с футболистом Финляндии в матче Евро-2020. Он не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках.
Ранее сообщалось, что у Марио Фернандеса, возможно, повреждение грудного отдела позвоночника. Однако это информация не подтвердилась. Известно, что футболист полетит с национальной командой в Москву и будет находиться под пристальным наблюдением врачей сборной России, сообщил официальный телеграм-канал сборной.
- Марио Фернандес – 3-й игрок сборной России, получивший повреждение на Евро-2020.
- Сборная России в матче с финнской командой добилась первой победы на турнире – 1:0.
Евро-2020
У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
Евро-2020
Фернандес получил травму – его унесли на носилках
Евро-2020
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