Сборная России поблагодарила певицу Ольгу Бузову за эмоциональное напутствие перед важной игрой с командой Финляндии. Девушка в прямом эфире призывала футболистов идти вперед и бороться до последнего. Похоже, речь действительно вдохновила игроков национальной сборной.

Матч против финнов завершился победой России 1:0. Быстрый гол Финляндии был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР, а в итоге единственный мяч забил Алексей Миранчук в конце первого тайма, эффектно исполнив в левую девятку.

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Ранее Ольга Бузова попала в скандал с Дмитрием Губерниевым и заплакала в прямом эфире.

На данный момент сборная России занимает 2 место в группе B.

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