Сборная России поблагодарила певицу Ольгу Бузову за эмоциональное напутствие перед важной игрой с командой Финляндии. Девушка в прямом эфире призывала футболистов идти вперед и бороться до последнего. Похоже, речь действительно вдохновила игроков национальной сборной.
Матч против финнов завершился победой России 1:0. Быстрый гол Финляндии был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР, а в итоге единственный мяч забил Алексей Миранчук в конце первого тайма, эффектно исполнив в левую девятку.
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- Ранее Ольга Бузова попала в скандал с Дмитрием Губерниевым и заплакала в прямом эфире.
- На данный момент сборная России занимает 2 место в группе B.
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