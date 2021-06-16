Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер попытался укусить полузащитника французов Поля Погба. Камера поймала момент, как Рюдигер приблизился к спине Погба и укусил его за лопатку, а затем обхватил игрока руками. Француз пытался апеллировать к судье, но тот оставил инцидент без внимания и даже не показал немецкому футболисту карточку.

Издание Sky Sports утверждает, что Рюдигера не накажут за такое странное поведение на матче. УЕФА даже не станет разбирать случившееся, потому что не видит для этого весомых оснований. Сам Поль Погба заявил журналистам, что не хочет дисквалификации Рюдигера и просто предпочитает побыстрее забыть об этом моменте.

Франция обыграла Германию 1:0.

После стартового тура Португалия возглавляет группу F, французы вторые, Германия – третья.

Евро-2020 Погба убрал пиво перед прессухой – все из-за религии 10 ЧАСОВ НАЗАД

Евро-2020 «Не хочу, чтобы его отстранили». Погба простил Рюдигера за укус 12 ЧАСОВ НАЗАД