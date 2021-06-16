Сборная Уэльса обыграла сборную Турции в матче 2-го тура группы А со счетом 2:0.

Валлийцы доминировали весь первый тайм, один только Рэмзи упустил два голевых момента. В первом случае шикарный сейв совершил вратарь Турции, а во втором уже никто не мог помешать Аарону, но из убойной позиции он запулил мяч на трибуны. Но именно полузащитник «Ювентуса» открыл счет под конец тайма. Рэмзи ткликнулся на заброс из центрального круга в исполнении Бэйла, выскочил один на один с вратарем и покатил мимо него в дальний угол.

Во втором тайме Турции отодвинула игру от ворот, но самый реальный шанс все равно имели валлийцы. Бэйл накрутил Челика, пробросил мяч по линии штрафной и споткнулся о выставленное бедро защитника. Сам Гарет и решил пробить пенальти, но даже не попал в створ. А на 5-й добавленной минуте Коннор Робертс после розыгрыша углового и прохода Бэйла вдоль лицевой линии получил мяч на границе вратарской и всадил второй.

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После двух игр у Турции 0 очков, у Уэльса – 4.

В заключительном матче группы Уэльс сыграет с Италией, а Турция – со сборной Щвейцарии. Начало обоих матчей – 20 июня в 19:00.

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