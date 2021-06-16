Известный немецкий журналист и редактор Евроспорт-Германия Фло Богнер следит за всеми матчами Евро-2020. После игры Россия – Финляндия он отметил смену тактики от Станислава Черчесова и уверенную игру Игоря Дивеева.

«Коренные изменения: система с тремя защитниками намного надежнее. Хороший матч Дивеева. Удачная схема и состав: как следствие, Россия создала больше, чем в игре с Бельгией.

Хороший выход из-под прессинга, но слабый прессинг у штрафной. Потрясающий Дзюба, гениальный трюк Миранчука», – резюмировал Богнер в твиттере.

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Еще Фло ответил на несколько вопросов от Eurosport.ru.

– Ты выделил Игоря Дивеева. Почему?

– Очень крепкий и надежный игрок. Здорово держал позицию и показал отличный отбор против Теему Пукки. Дивеев качественно играл наверху и стал менеджером обороны.

– Финляндия нанесла один удар по воротам Дании, по воротам России – 11. Это результат слабости сборной России?

– Оборона сборной России действительно слабее датской. Но мы не можем сравнивать эти матчи. Финляндия хорошо держалась в первой игре, позже сработал «эффект Эриксена», поэтому стало намного тяжелее. Матч с Россией оказался более открытым: команды предоставили друг другу много пространства и моментов.

Алексей Миранчук, Россия – Финляндия Фото: Getty Images

– Головин и Миранчук – редкие русские игроки, которые выступают в топ-чемпионатах. Чувствовалась разница между ними и остальной командой?

– Конечно, разница заметна, а гол Миранчука действительно оказался шикарным. Но я не скажу, что остальная русская команда была хуже Головина и Миранчука, нет!

– Станислав Черчесов поменял вратаря после первого матча. Разумный ход?

– Если честно, не уверен. Но сборная России выиграла и не пропустила. Получается, Черчесов прав. Может быть, это решение связано с психологией и влиянием на всю защиту. Черчесов был приличным вратарем, поэтому знает свое дело.

– Как вам игра Артема Дзюбы?

– Он был воином. Его игра не особо красивая, но в физическом плане все отлично. Он не забил, но внес вклад в победу.

– У России есть шансы на ничью с Данией?

– Однозначно. Дания не топ-машина по забиванию мячей. Все решат 1-2 момента, в которых даже небольшая ошибка будет иметь большое значение.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

В первом туре группового этапа Россия крупно уступила Бельгии (0:3), а Финляндия обыграла Данию (1:0), нанеся один удар в сторону ворот.

Третий тур пройдет 21 июня: Россия сыграет с Данией, а Финляндия – с Бельгией. Оба матча начнутся в 22:00 (мск).

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