Ромелу Лукаку сообщил журналистам о том, что футболисты приняли решение приостановить матч Дания – Бельгия на 10-й минуте в честь спасения Кристиана Эриксена. Игроки и болельщики минутными аплодисментами хотят выразить уважение врачам и Кристиану, который пережил действительно страшное событие.

Лукаку также рассказал изданию AP News о том, что очень сильно переживал и много плакал, когда узнал о случившемся с Эриксеном. В матче против сборной России Лукаку сделал дубль и посвятил первый гол одноклубнику.

Ранее главный тренер Дании Каспер Хюльманд сказал прессе, что Эриксен будет смотреть игру Дании против Бельгии в своей палате, но наверняка в футболке датской сборной. Коуч надеется, что Кристиан увидит то, что для него приготовили футболисты и болельщики, это придаст ему сил восстанавливаться быстрее.

Евро-2020 Эриксен смотрел последние 10 минут игры с Финляндией ВЧЕРА В 16:14

В матче против Финляндии, на 43-й минуте встречи полузащитник датчан Кристиан Эриксен, находясь на поле, потерял сознание. Встреча прервалась на полтора часа, Эриксена удалось спасти благодаря незамедлительной реакции медицинского штаба сборной Дании.

Эриксену принадлежит 10-й номер в сборной, именно поэтому матч остановят в это время.

Матч Дания – Бельгия состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене 17 июня.

Евро-2020 «В порядке, учитывая обстоятельства». Эриксен – о потере сознания ВЧЕРА В 07:27