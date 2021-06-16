Сборная Италии обеспечила выход в плей-офф чемпионата Европы-2020. На Олимпийском стадионе в Риме «Скуадра Адзурра» победила сборную Швейцарии.

В первом тайме Джорджо Кьеллини открыл счет в матче. Он опустил мяч на землю после подачи углового и вторым касанием расстрелял ворота в упор. Но арбитр Сергей Карасев после консультации с ВАР отменил гол за игру рукой Кьеллини.

Спустя пять минут Джорджо ушел с поля из-за травмы, а на 26-й минуте Италия забила уже по всем правилам. Мануэль Локателли выполнил отличную диагональ из глубины на правый фланг, Доменико Берарди протащил мяч у лицевой и выкатил во вратарскую, и свободный Локателли добавил в сетку.

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В перерыве тренер Владимир Петкович снял с игры Хариса Сеферовича и выпустил свежего форварда Марио Гаврановича. Но Швейцария только получила еще гол на старте второй половины. На 52-й минуте Локателли остался один перед штрафной и аккуратно вонзил издали в правый нижний угол. На 89-й минуте точку в матче поставил Чиро Иммобиле.

3:0 – вторая победа «адзурри» на чемпионате Европы.

Италия набрала шесть очков в двух матчах группы A и досрочно вышла в 1/8 финала Евро-2020. Она первой на турнире обеспечила попадание в плей-офф.

Джорджо Кьеллини установил рекорд среди полевых игроков. Он провел 14-й матч в составе сборной Италии на чемпионатах Европы. 36-летний защитник обошел по этому показателю нападающего Антонио Кассано.

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