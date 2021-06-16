Уэльс на старте Евро-2020 взял 4 очка из 6 и практически обеспечил себе выход из группы. Главные герои – Бэйл, Рэмзи и, неожиданно, Дэнни Уорд. Вратарь, который не был основным в сборной и не играет в клубе.

«Я скучаю по игре в футбол», – говорил Уорд еще в 2017-м, когда после успешного для себя лично сезона в «Хаддерсфилде» вернулся на лавку в «Ливерпуль». Дэнни можно понять: для 24-летнего вратаря это был всего второй сезон на взрослом уровне, когда ему доверили роль первого номера. И дав почувствовать вкус настоящего футбола, его возвращают обратно в запас, где он даже не вторая опция для тренера. После прихода Алиссона Уорд и вовсе стал лишь четвертым выбором для Клоппа. Очевидно – нужно уходить.

Был ли правильным переход в «Лестер», где вытеснить, пусть и часто ошибающегося, Каспера Шмейхеля – практически нереальная задача? За «лис» Дэнни в чемпионате не сыграл ни разу и лишь изредка появляется на поле на ранних стадиях кубков. Просто вдумайтесь: за 4 года у Уорда всего 14 игр, 7 из которых – в никому не нужном Кубке английской Лиги. И он едет в сборную и становится основным вратарем. Абсурд!

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За Уэльс Дэнни дебютировал еще в 2016-м, выпавшем как раз на его единственные игровые сезоны в «Абердине» и «Хаддерсфилде». На Евро во Францию он приехал запасным вратарем, но перед матчем со Словакией у Хеннесси неожиданно случился мышечный спазм, и тренер доверился молодому сменщику. Уэльс выиграл 2:1, Уорд отыграл неплохо, не привозил, пару раз спас, но на следующие игры вернулся на лавку.

В 2018 Дэнни мог получить шанс снова сыграть за сборную на товарищеском турнире в Китае, но в дело вмешалась нелепая ошибка. Когда игрокам оформляли визы, кто-то из администраторов команды потерял паспорт молодого вратаря. В итоге Райану Гиггзу пришлось убрать Уорда из заявки, что стало для того большим ударом.

Перед Евро-2020 ожидалось, что место в воротах снова займет Хеннесси, однако Роб Пейдж удивил, сделав ставку на Уорда. Дэнни вышел в старте на товарищеский матч с Францией и выдал невероятный перфоманс: взял пенальти от Карима Бензема и вытащил несколько мертвых мячей, не позволив чемпионам мира совсем уж вытереть ноги об Уэльс. После игры в адрес Уорда посыпалось множество комплиментов, как от экспертов, так и от обычных фанатов, а потому убирать его из старта Роб уже не рискнул.

Дэнни Уорд берет пенальти Карима Бензема Фото: Getty Images

«Это просто безумие. Он совсем не играет за свой клуб, но для него огромный праздник и честь выходить в составе сборной и биться за свою страну», – поделился счастливый форвард Тайлер Робертс после вырванной ничьи со Швейцарией в первом туре. В той встрече Уорд выдал, возможно, свой лучший футбол в карьере, и вытащил все, что мог, и даже чуть больше.

С Турцией у него было гораздо меньше работы – лишь несколько ударов в концовке после углового, но, даже откровенно скучая в воротах практически всю игру, в нужный момент он потащил сложный удар Йылмаза в упор. Умение выручить раз, но когда это нужно – качество, которое отличает крутого вратаря от просто хорошего. Если он продолжит играть так и с Италией (очевидно, у соперника будет много моментов), и в плей-офф, то после Евро Уорд уедет из «Лестера» в другой хороший клуб и уже точно не на роль запасника.

Так что, когда вы в следующий раз будете критиковать тренера за вызов футболистов без практики, вспомните о Дэнни Уорде. Ведь иногда матчи за сборную это шанс всей жизни, ради которого неизбалованные большим футболом игроки готовы отдать намного больше, чем уже уставшие за сезон, закатывающие глаза от одного лишь вида мяча звезды.

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