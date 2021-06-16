Защитник сборной России Юрий Жирков вышел на матч против Бельгии (0:3) в стартовом составе. Футболист стал рекордсменом национальной команды: в возрасте 37 лет и 296 дней Жирков стал самым возрастным футболистом, когда-либо выступавшим на чемпионате Европы за сборную России, СНГ или СССР. Юрий практически на год обошел рекорд Сергея Игнашевича (36 лет 342 дня).

Стендап-комик Илья Соболев считает, что возрастной защитник просто не может отказать главному тренеру сборной Станиславу Черчесову и на самом деле испытывает только страдание.

«Наверняка вы тоже заметили этого человека в составе сборной России по футболу. Кто не понял – это Жирков. Ему 37 лет. Он признан самым возрастным игроком сборной России за всю историю Евро. Он очень добрый и отзывчивый человек, который не умеет говорить «нет». Его игра прекрасна, но лицо говорит – хватит. Кто-то или что-то удерживает его насильно в молодежной игре. Это вам не КВН, из которого можно уйти одной финальной песней, футбол – это другая игра. Хотя тоже смешная. Может быть, я загоняюсь, но, если тебе, Юрий Жирков, действительно нужна помощь, надень на следующий матч желтую футболку! Мы, твои преданные поклонники, все поймем!», – написал Соболев, сопроводив пост хэштегом #СвободуЖиркову.

Евро-2020 Жирков больше не сыграет на Евро-2020 ВЧЕРА В 14:47

Забавно, но и сам Юрий Жирков уже успел оценить пост стендап-комика. Он поставил лайк к записи. На Евро-2020 Жирков больше не сыграет: он получил обидную травму. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны – хэштег #СвободуЖиркову действительно сработал.

Во втором туре уже без Жиркова Россия победила Финляндию 1:0.

В последнем туре команда Станислава Черчесова сыграет с Данией в Копенгагене.

Евро-2020 Жирков и Кузяев пока аут, Кудряшов вернулся в общую группу 13/06/2021 В 14:36