Если в прошлый раз сборная России порадовала бельгийских болельщиков, то сейчас – своих. Алексей Миранчук забил чудный мяч, но 16 июня на Евро было слишком много супергероев.

Гол: Алексей Миранчук, 45+2’

Евро-2020 Миранчук – первый автор гола на ЧМ/Евро из «Аталанты» с 1990 года ЧАС НАЗАД

Алексей Миранчук, сборная России Фото: Getty Images

Дания позволила финнам нанести лишь один удар по воротам и уступила. Россия допустила намного больше моментов (особенно во втором тайме) и выиграла. Правда, многих такая победа не устроила: россиянам предъявляют за ошибки в передачах и слабый креатив в атаке.

Станислав Черчесов учел косяки из игры с Бельгией и перетасовал состав: Антона Шунина заменил Матвей Сафонов, а Андрея Семенова – Игорь Дивеев. Оба помогли России сыграть на ноль, а Алексей Миранчук забил красавца и стал MVP матча.

Сборная победила одну из слабейших команд турнира, но даже тут не впечатлила: моментов было мало, а напряжение у ворот Сафонова периодически возникало.

Но минимальная задача выполнена: если Дания не обыграет Бельгию, то, скорее всего, в последнем туре хватит даже ничьей со скандинавами. Правда, история приучила, для сборной России это далеко не гарантия.

Цифры матча:

Дзюба выиграл 11 воздушных дуэлей. Только Патрис Эвра (17 – в игре Франция – Албания в 2016-м) и Колбейнн Сигторссон (17 – в матче Исландия – Португалия в 2016-м) выиграли больше в одном матче Евро с 1980 года.

Артем поучаствовал в 22 голах сборной России в 21 последнем матче во всех турнирах (14+8).

Россия сохранила ворота на замке на Евро впервые с 2008 года – тогда сборная обыграла Швецию (2:0). В девяти следующих играх россияне обязательно пропускали.

Голы: Аарон Рэмзи, 42; Коннор Робертс, 90+5

Аарон Рэмзи, сборная Уэльса Фото: Getty Images

Многие эксперты сходились во мнении, что Турция более чем способна выстрелить на Евро: опытный тренер, мощный ростер, отлаженная тактика. Но у турок все сломалось с первых минут на турнире. Сначала команда Шенола Гюнеша без шансов огребла от Италии, а в фактически решающем матче получила леща от Уэльса, который ранее повозили швейцарцы.

Если бы команда Владимира Петковича зацепила очки у Италии, то Турция официально полетела домой. Но шансов и без этого мало: разница 0:5 после двух туров и ноль очков в копилке.

А Уэльс вдруг расцвел: отскок с Швейцарией сменился уверенной игрой против турок. Как всегда блистал Аарон Рэмзи, а Гарет Бэйл был крут, несмотря на нереализованный пенальти (два ассиста, например). Кажется, в этой группе намечается нереальная рубка за плей-офф.

Цифры матча:

Бэйл (3) и Рэмзи (2) – главные бомбардиры Уэльса в истории Евро.

За два матча на Евро Турция пропустила пять мячей: на два больше, чем за всю квалификацию на турнир.

Голы: Мануэль Локателли, 26, 52; Чиро Иммобиле, 89

Мануэль Локателли, сборная Италии Фото: Getty Images

Итальянцы окончательно убедили всех, что их перфоманс с Турцией не случайность. «Скуадра адзурра» размазала вечно крепкую Швейцарию и первой на турнире забронировала путевку в плей-офф.

Самым крутым в составе команды Роберто Манчини выступил Мануэль Локателли: парень выстрелил дублем и еще раз заставил рыдать «Милан», который расстался с футболистом в 2018-м.

Для Швейцарии практически ничего не поменялось: команде необходимо обыгрывать еле живую Турцию и спокойно пролезать в плей-офф с четырьмя очками. Такую Италию им было не остановить: парни Манчини выиграли 10 матчей последних матчей с общим счетом 31:0.

Цифры матча:

Локателли – пока самый молодой игрок, забивший на Евро-2020. Ему 23 года и 159 дней.

Локателли – первый с 2012 года итальянец, который забил 2 мяча в матче Евро. Последний итальянский дубль оформил Марио Балотелли в полуфинале против Германии.

Евро-2020 Уэльс тащит запасной кипер. У него 0 матчей за 4 года в лиге за клуб ЧАС НАЗАД