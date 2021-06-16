Если в прошлый раз сборная России порадовала бельгийских болельщиков, то сейчас – своих. Алексей Миранчук забил чудный мяч, но 16 июня на Евро было слишком много супергероев.
Финляндия – Россия – 0:1
Гол: Алексей Миранчук, 45+2’
Евро-2020
Миранчук – первый автор гола на ЧМ/Евро из «Аталанты» с 1990 года
Алексей Миранчук, сборная России
Фото: Getty Images
Дания позволила финнам нанести лишь один удар по воротам и уступила. Россия допустила намного больше моментов (особенно во втором тайме) и выиграла. Правда, многих такая победа не устроила: россиянам предъявляют за ошибки в передачах и слабый креатив в атаке.
Станислав Черчесов учел косяки из игры с Бельгией и перетасовал состав: Антона Шунина заменил Матвей Сафонов, а Андрея Семенова – Игорь Дивеев. Оба помогли России сыграть на ноль, а Алексей Миранчук забил красавца и стал MVP матча.
Сборная победила одну из слабейших команд турнира, но даже тут не впечатлила: моментов было мало, а напряжение у ворот Сафонова периодически возникало.
Но минимальная задача выполнена: если Дания не обыграет Бельгию, то, скорее всего, в последнем туре хватит даже ничьей со скандинавами. Правда, история приучила, для сборной России это далеко не гарантия.
Цифры матча:
- Дзюба выиграл 11 воздушных дуэлей. Только Патрис Эвра (17 – в игре Франция – Албания в 2016-м) и Колбейнн Сигторссон (17 – в матче Исландия – Португалия в 2016-м) выиграли больше в одном матче Евро с 1980 года.
- Артем поучаствовал в 22 голах сборной России в 21 последнем матче во всех турнирах (14+8).
- Россия сохранила ворота на замке на Евро впервые с 2008 года – тогда сборная обыграла Швецию (2:0). В девяти следующих играх россияне обязательно пропускали.
Турция – Уэльс – 0:2
Голы: Аарон Рэмзи, 42; Коннор Робертс, 90+5
Аарон Рэмзи, сборная Уэльса
Фото: Getty Images
Многие эксперты сходились во мнении, что Турция более чем способна выстрелить на Евро: опытный тренер, мощный ростер, отлаженная тактика. Но у турок все сломалось с первых минут на турнире. Сначала команда Шенола Гюнеша без шансов огребла от Италии, а в фактически решающем матче получила леща от Уэльса, который ранее повозили швейцарцы.
Если бы команда Владимира Петковича зацепила очки у Италии, то Турция официально полетела домой. Но шансов и без этого мало: разница 0:5 после двух туров и ноль очков в копилке.
А Уэльс вдруг расцвел: отскок с Швейцарией сменился уверенной игрой против турок. Как всегда блистал Аарон Рэмзи, а Гарет Бэйл был крут, несмотря на нереализованный пенальти (два ассиста, например). Кажется, в этой группе намечается нереальная рубка за плей-офф.
Цифры матча:
- Бэйл (3) и Рэмзи (2) – главные бомбардиры Уэльса в истории Евро.
- За два матча на Евро Турция пропустила пять мячей: на два больше, чем за всю квалификацию на турнир.
Италия – Швейцария – 3:0
Голы: Мануэль Локателли, 26, 52; Чиро Иммобиле, 89
Мануэль Локателли, сборная Италии
Фото: Getty Images
Итальянцы окончательно убедили всех, что их перфоманс с Турцией не случайность. «Скуадра адзурра» размазала вечно крепкую Швейцарию и первой на турнире забронировала путевку в плей-офф.
Самым крутым в составе команды Роберто Манчини выступил Мануэль Локателли: парень выстрелил дублем и еще раз заставил рыдать «Милан», который расстался с футболистом в 2018-м.
Для Швейцарии практически ничего не поменялось: команде необходимо обыгрывать еле живую Турцию и спокойно пролезать в плей-офф с четырьмя очками. Такую Италию им было не остановить: парни Манчини выиграли 10 матчей последних матчей с общим счетом 31:0.
Цифры матча:
- Локателли – пока самый молодой игрок, забивший на Евро-2020. Ему 23 года и 159 дней.
- Локателли – первый с 2012 года итальянец, который забил 2 мяча в матче Евро. Последний итальянский дубль оформил Марио Балотелли в полуфинале против Германии.
Евро-2020
Уэльс тащит запасной кипер. У него 0 матчей за 4 года в лиге за клуб
Евро-2020
Жирков лайкнул хэштег #свободужиркову