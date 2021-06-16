Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Финляндии в Санкт-Петербурге. Миранчук принес сборной важные 3 очка, первый гол и первую победу на турнире. Игрок изящно исполнил в левую девятку, обманув защиту и голкипера сборной Финляндии.

Алексей Миранчук стал первым футболистом, представляющим «Аталанту», которому удалось забить на крупном международном турнире за 31 год. 3 июля 1990-го аргентинец Клаудио Каниджа распечатал ворота Италии в полуфинале ЧМ, после чего представители клуба из Бергамо не забивали на чемпионатах мира и Европы.

Этот гол стал для Миранчука 6-м за сборную России.

В прошлом сезоне Серии А Алексей провел 25 матчей и забил 4 мяча.

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