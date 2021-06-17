Кажется, угадать главного бомбардира Евро – самая легкая задача. Крайне редко ноунеймы выстреливают мощнее суперзвезд. Но среди героев Eurosport есть те, кто верит в сенсацию.

Михаил Бирюков

Евро-2020 Сафонов в воротах – чудо. Его 2021-й был ужасным 2 ЧАСА НАЗАД

Шеф-редактор

Чиро Иммобиле, сборная Италии Фото: Getty Images

В 2014 году Чиро Иммобиле перешел в «Боруссию» в качестве замены Роберту Левандовскому. Дортмунд не стал для него таким же трамплином, как для поляка, и он вернулся править в Серию А с репутацией местечкового героя. Сейчас самое время, чтобы эту репутацию исправить.

Шлейф несостоявшейся замены Роберту так и тянется за Иммобиле, мешая признавать, например, легитимность его «Золотой бутсы» в 2020 году. Весь мир тогда жалел Левандовского и тыкал на 14 пенальти среди 36 голов Чиро. Снова он заменил Роберта – только уже не в «Боруссии», а в топе бомбардиров Европы – вроде бы даже выиграл дуэль, а все равно проиграл.

Сейчас Левандовского снова нужно заменить: турбострайкеру Польши не очень повезло со сборной, зато повезло Иммобиле. Италия играет на Чиро, он мастер 11-метровых, а соперники по группе вполне дают ей атаковать. Иммобиле забил за два сезона под 50 мячей в одной из сильнейших лиг Европы, но сложно стать суперзвездой из «Лацио» в 31 год. Чемпионат Европы поможет признать его величие.

Артем Буторин

Редактор футбольного раздела

Харри Кейн и Домагой Вида, Англия – Хорватия Фото: Getty Images

Следующего Джеймса Бонда должен сыграть Кейн, потому что у него есть лицензия на убийство. Харри – идеальный киллер, который шикарно реализует моменты, замыкает и ногами, и головой. Еще англичанин может сыграть в оттяжке, что делает его непредсказуемым и суперуниверсальным.

Да, многие правы, утверждая, что Харри часто набивает статистику на слабаках, но именно так и выигрываются награды. Даже если он промолчит в четвертьфинале, то обязательно отгрузит чехам, шотландцам и в 1/8.

У Кейна идеальная мотивация: чем круче он проявит себя на Евро, тем жестче пойдет рубка за него на трансферном рынке. Он мечтает вернуться в «Тоттенхэм», но только для того, чтобы попрощаться и собрать вещи.

Данил Тармасинов

Автор

Антуан Гризманн и Поль Погба, сборная Франции Фото: Getty Images

Антуан Гризманн закончил прошлый Евро с двумя титулами – MVP турнира и «Золотой бутсой». Тогда он казался волшебником у чужой штрафной и солдатом со школой Симеоне на своей половине, теперь – выглядит самым слабым из тройки нападения. Сравните сами: в 2016-м напарниками Гризи были Жиру и Пайет, в 2021-м – Мбаппе и Бензема.

Но за Антуана наконец-то приличный сезон в «Барселоне» (выбил 13+7 рядом с Месси), спокойный год без особого давления (на «Камп Ноу» больше обсуждали контракт Лео и проблемы с бюджетом) и массовая недооценка тренеров на Евро. Наверняка защитники Португалии и Венгрии получат персональные задания по бисту Мбаппе или топ-страйкеру Бензема, и никто не обратит внимание на крутого форварда, бегающего по правому флангу.

В этом и преимущество Гризманна – пока все крутят головами перед воротами в поисках Килиана с Каримом, умные движения Гризи никуда не исчезли. Остается только чаще бить по воротам, а то с нулем ударов против Германии «Золотая бутса» сама себя не выиграет.

Павел Городницкий

Автор

Ромелу Лукаку (Бельгия), Георгий Джикия, Марио Фернандес и Андрей Семенов (Россия), Евро-2020 Фото: Getty Images

Антонио Конте – радикальный и неоднозначный коуч, но есть факты: итальянец мощнейше прокачивает игроков. Если раньше Лукаку был просто сильным страйкером, который в 17 лет затоптал знаменитого Васина, то сейчас Виктором себя ощущают более-менее все, кто хочет сдержать Ромелу.

Известно, что в «Интере» бельгиец избавился от 4% жировой прослойки, стал быстрее на 5% и выработал инстинкт победителя. Последний тезис – не штамп, а реальность: прежде Ромелу не выигрывал ничего, кроме чемпионата Бельгии, а теперь забрал Серию А. Психологически это крайне важно – он точно больше не ощущает себя подкаченным лузером.

Впрочем, в сборной Ромелу был хорош почти всегда. К 28 годам у него 60 мячей за Бельгию – это в два раза больше, чем у Александра Кержакова, лучшего бомбардира в истории сборной России.

На последнем ЧМ Лукаку положил пять банок, а сейчас даже повторение этого результата с огромной долей вероятности принесет форварду «Золотую бутсу» Евро. Тем более что группа располагает к рекордам: можно сначала размяться на российской обороне, потом продавить Данию, а дальше оторваться на финнах. Так что соперников Лукаку по страйкерской гонке откровенно жаль.

Андрей Литвинов

Старший редактор соцсетей

Прогноз: Марко Арнаутович

Марко Арнаутович, сборная Австрии Фото: Getty Images

Надеюсь, что Роналду, побив рекорд Платини, охладит пыл до нуля, Кейн ступит с бестрофейного пути на безголевой, а в Мбаппе с Гризманном вселится тактический дух Раймона Доменека. Потому что они не те, кого streets will never forget.

Саво Милошевич с Югославией был разбит Нидерландами 1:6 в четвертьфинале Евро-2000, а потом скатился до РФЛ и «Рубина», но пять голов и статус лучшего сделали его личность исторической.

Милан Барош пятеркой дотащил Чехию до полуфинала Евро-2004, карьерно пошел на дно, но кто не держит в сердечке ту команду? Алан Дзагоев на Евро-2012 с тремя голами попал в элитное общество Балотелли, Гомеса, Манджукича, Роналду и Торреса, и мир запомнил его орущим на коленях после гола Чеху.

Пусть лучшим станет парень из неизвестных земель, которого на мировом уровне не знает никто, и старый настолько, что статус главного нападающего Европы никак не изменит его карьеру к лучшему. Чтобы годы спустя после турнира он говорил: «Я стал лучшим бомбардиром Евро, а все что получил – вон тот жалкий приз на полке». И улицы его не забудут.

Марко Арнаутович?

Дмитрий Панферов

Автор

Килиан Мбаппе, сборная Франции Фото: Getty Images

С точки зрения логики ставить на триумф Мбаппе в гонке бомбардиров – доказательство романтизма. У Ромелу Лукаку уже есть дубль и встреча с финнами впереди. В 1/8 финала палачу сборной России, при условии первого места в группе у Бельгии, тоже маячит не самый мощный оппонент – в худшем случае Швейцария, Хорватия или Швеция.

В таких условиях Килиану будет в разы сложнее. У него достойнейшие оппоненты в группе и легкие голы (и то не факт) можно набрать только с Венгрией. Но есть и причины, почему у Мбаппе должно получиться.

Во-первых, потенциально у него будет больше всего матчей на турнире (Франция идет за титулом). Во-вторых, Мбаппе отпахал сезон, в котором унизил примерно всех защитников в мире. Противостоять его скорости, когда у француза нет травм (как было с «Сити» в четвертьфинале ЛЧ), нереально. В-третьих, француз в этом сезоне стал лучшим крайним форвардом в мире по ожидаемым голам без учета пенальти за 90 минут и совершал больше всех касаний в штрафной. А в сравнении с чистыми страйкерами входил в 3% игроков по основным атакующим метрикам: npxG (ожидаемые голы без учета пенальти), SCA (действия, приведшие к удару) и попыткам дриблинга. Это чистое воплощение киллера. Верю в него.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ ЕВРО? Лукаку Кейн Мбаппе Иммобиле Гризманн Кто-то другой

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