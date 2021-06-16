Метеорологи объявили странную неделю – к «Зениту» надвигается шторм из слухов о отставке Сергея Семака. Мощный циклон идет из Швейцарии, ведь местные медиа вовсю трубят, что в Санкт-Петербург уедет тренер местной сборной Владимир Петкович.

Сначала главред Blick Андреас Бёни написал про интерес к 57-летнему коучу из России и указал в качестве плюсов знание русского языка (тот учил его в школе). Но когда об этом на пресс-конференции спросили самого Петковича, дядя лишь отшутился. «Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» – весело отбрил репортера Владимир.

Владимир Петкович, Швейцария Фото: Getty Images

Евро-2020 Швейцария на Евро: гибкие фланги, Шачири и сэйвы Зоммера 27/05/2021 В 06:48

Спустя шесть дней новые волны осадков пришли из Италии – инсайдер Николо Скира то ли собрал пену из старых источников, то ли накрысил свежие данные, но вновь примерил Петковича к «Зениту». По информации Скиры, в Питере уже провели переговоры и хотят назначить швейцарца после окончания Евро-2020. Как это сочетается с контрактом Владо, действующим до ЧМ-2022, решительно непонятно.

Возможно, о тренере Петковиче будут судить по последним матчам на чемпионате Европы. Швейцария прилично смотрелась против Уэльса и объективно не дожала валлийцев. А против Италии соперники забили три мяча тремя ударами в створ, владели мячом меньше альпийской сборной и вообще как будто реализовали все, что было.

Но так может показаться только из первоначальной статистики. «Адзурри» просто не почувствовали швейцарцев – идеально связали их в середине поля, не давали выходить из-под прессинга через фланги и залили бетоном собственную штрафную. За первый тайм Шачири, Джака и дружочки насобирали всего 0,01 xG – вот как будущий властелин Санкт-Петербурга подготовился к игре с итальянцами. К финальному свистку продвинутые данные выросли до 0,23 ожидаемого гола, но и это можно списать на расслабленность хозяев при комфортном счете 2:0.

Владимир Петкович, Швейцария, Евро-2020 Фото: Getty Images

И не очень понятно, почему сейчас нужно экстренно менять Сергея Семака на среднего европейского коуча – в офисе «Газпрома» все-таки сидят более разумные менеджеры, чем Максим Орешкин. KPI Семака предельно понятен, и он никак не поменялся за те 1,5 месяца, прошедшие с завоевания третьего подряд русского чемпионства, – это хоть какие-то успехи в Лиге чемпионов, потому что два подряд четвертых места в группе ЛЧ действуют на Питер еще депрессивнее местной погоды.

Да, вокруг Петербурга циркулировали непонятные слухи о замене Семака, но главный герой был другим – Сержиу Консейсау из «Порту». И эту логику еще как-то можно понять – коуч из более понятной Португалии, выставил «Ювентус» из Лиги чемпионов, ставит эффектную игру с атакой, владением и стандартами, прокачивает трансферную стоимость футболистов. Но Петкович? Он выглядит человеком, который нашел свое место, – с 2014 года в сборной, до этого работал в швейцарских клубах, на два сезона зашел в «Лацио» и взял с ним единственный трофей в карьере (Кубок Италии).

Да, Владо, пожалуй, последним до эпохи Симоне Индзаги сделал из «орлов» что-то не похожее на посмешище. Но его стиль не выглядит качественной эволюцией по сравнению с Семаком. Швейцарец не поднял римлян на качественно новые высоты в турнирной таблице (шестое и девятое места). Не запрыгивал на первые строчки по владению (все около 50%) или по ударам в створ (в среднем 4,7 и 4,8 точных выстрела).

Может быть, он гений оборонительной тактики? Да тоже нет – ни разу с «Лацио» не добивался меньше одного пропущенного мяча за игру в среднем за сезон. Регулярно гасит топ-клубы? Снова мимо – из семи матчей против «Ювентуса» четыре поражения, два последних с общим счетом 1:8, с мощным «Наполи» тоже одно набранное очко в пяти играх. Может, зажигает в еврокубках? Но Петкович с «Лацио» даже не выходил в Лигу чемпионов, а из достижений в континентальных турнирах только четвертьфинал Лиги Европы-2012/13.

Пока слухи о рекрутинге швейцарца в «Зенит» выглядят как глупые фейк-ньюс или вбросы агентов Владо на фоне условного конфликта с федерацией – вдруг с коучем не хотят продлевать соглашение или ужимают зарплату на фоне коронакризиса. Для этого нужно находиться внутри ситуации, но снаружи все выглядит как простой перебор вариантов для богатого клуба.

Владимир Петкович, Швейцария, ЧМ-2018 (Санкт-Петербург) Фото: Getty Images

Пока у приглашения Петковича в Санкт-Петербург летом 2021 года есть только один реальный сценарий – Станислав Черчесов проваливается на Евро, общественное мнение делает крайним неприятного осетина с непомерным гонором, руководство РФС спешно избавляется от Станислава Приветовича и в поисках замены выцепляет Сергея Семака. Тогда «Зениту» нужен коуч, удобный русскому костяку и понимающий сварливых европейцев, и это становится хоть как-то оправданно. Но сейчас по уровню и скиллам Владимир Петкович ничем не лучше Семака. И это очевидно любому, кто видел матч Швейцарии с Италией на Евро.

Чемпионат России «Зенит» нашел замену Семаку в Португалии (Record) 14/05/2021 В 09:38