«В начале карьеры я не переносил партнеров, которые отставали по самоотдаче, всегда говорил об этом и ругался с ними. Размышлял категорично, в духе: «Если я ложусь в 10 вечера, а они – в два ночи, может, они относятся к делу слишком халатно?» – вспоминал Марсель Забитцер в феврале 2021 года. Его успеху в «Лейпциге» предшествовала яркая аренда в дочерний клуб из Зальцбурга: полузащитник закинул 19 голов в 33 матчах чемпионата и выиграл как местную Бундеслигу, так и Кубок Австрии. Правда, партнеры наверняка запомнили его токсичным юнцом с непомерными запросами.

В «Зальцбурге» Забитцер регулярно наезжал на одноклубников: мог вспылить после небрежного паса во время игры, по несколько дней дулся из-за поражений и срывался даже на тренировках, за что изгонялся в раздевалку раньше времени. «Он был неравнодушен к любой неудаче, но я вижу в этом только позитив», – отмечал спортивный директор «Ред Булла» Ральф Рангник. Жертвой сквернейшего характера Марселя становился даже его отец Херфрид, бывший футболист с шестью матчами за сборную Австрии. «У него был слабый менталитет. Иногда он отвлекался от дела – именно поэтому не провел яркую карьеру», – звезда «Лейпцига» критиковал даже родного человека.

Ядовитость Забитцера проявлялась и в отношениях с клубами. После мощного сезона в «Зальцбурге» Марсель публично подчеркнул: возвращение в «Лейпциг» кажется ему плохим вариантом для развития карьеры. На тот момент флагман футбольной системы «Ред Булла» готовился к сезону во второй Бундеслиге. Полузащитник считал, что после чемпионского перфоманса достоин большего.

Чемпионат России Приход Рангника в «Локо» маловероятен. Он хочет тренировать 12/04/2021 В 07:07

Марсель Забитцер, «Лейпциг» Фото: Getty Images

Спустя несколько сезонов, куда уместились полуфинал Лиги чемпионов, две серебряные и две бронзовые медали Бундеслиги, Забитцер раскаялся. «В 16-17 лет я думал, что уже всего достиг и иду правильным путем, хотя на самом деле это было не так», – признал Марсель. «Он явно изменился к лучшему, превратился в лидера. Редко наблюдал такой личностный рост, как у Забитцера», – хвалил Рангник. В октябре 2020-го главный провидец немецкого футбола назвал Марселя одной из лучших находок скаутского отдела «Ред Булла».

Изменения в характере сделали Забитцера капитаном «Лейпцига» в сезоне-2020/21. Марсель стал более дружелюбным: например, помогал соотечественнику Ханнесу Вольфу, который слабо стартовал в команде из-за страшного перелома ноги. Суровость полузащитника превратилась в открытость и честность. «Будучи капитаном, я не срываюсь на всех подряд, часто веду себя спокойно и наблюдаю за партнерами. Но если на кого-то нужно прикрикнуть, сделаю это. Могу лично высказать правду любому. Честность – мой главный приоритет», – утверждает Марсель.

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода аккуратно предположил: Забитцер изменился после рождения дочери. Лидер «Лейпцига» стал отцом в апреле 2019-го. «Ребенок меняет взгляды на жизнь. После пополнения в семье я стал лучше справляться со стрессом. Если хочешь успокоить сына или дочь, нужно прежде всего успокоиться самому», – подчеркивает Марсель.

Новые личностные принципы наверняка помогли Забитцеру стать лидером и в сборной Австрии. В этой команде капитанит Давид Алаба, но именно Марсель вносит главный вклад на поле.

Яркий пример – первый матч на Евро против Северной Македонии. Забитцер создал главную тактическую загадку для соперника. На мяче Марсель смещался ближе к левому флангу. Македонцы защищались по схеме 5-3-2. Если к Забитцеру выбегал вингбек, страдала первая линия, если полузащитник – средняя, если форвард – прессинг. В ином случае главный плеймейкер австрийцев оставался совсем без прикрытия.

Расположение Забитцера в матче с Северной Македонией. Фото: Other Agency

В комфортных условиях Забитцер стал лидером сборной по передачам под удар (3), в чужую штрафную (7) и с продвижением на девять и более метров (10). Марсель постоянно отскакивал в удобную зону и раздавал оттуда аккуратные передачи, одна из которых стала голевой. За ассист на Штефана Лайнера Забитцер набрал комплиментов даже от неспортивных медиа. Издание Deutsche Welle написало : «Игрок «Лейпцига» забросил мяч на Лайнера с дикой точностью. Этот пас был достоин идеального завершения».

Сборная Нидерландов тоже защищается по схеме 5-3-2. По крайней мере, такой подход Франк де Бур избрал под матч с Украиной. Отличие в прессинге: если Северная Македония отказалась от давления на чужой половине, то голландцы душили соперника почти у его же штрафной. Возможно, такой подход позволит пресечь прямые пасы на Забитцера, а значит и ограничит его вклад. В противном случае мы увидим новый топовый перфоманс от австрийца.

Перед Евро-2020 медиа связывали Забитцера с «Тоттенхэмом». Марсель подогрел слухи публичным комплиментом в адрес Харри Кейна – выделил его даже на фоне Роберта Левандовского. И все же австриец пообещал: никаких комментариево будущем до конца международного турнира. Подход полузащитника резко контрастирует с тем временем, когда он переезжал из Австрии в Германию. Кажется, Забитцер действительно изменился, а теперь станет одним из главных героев Евро-2020.

Евро-2020 Лёв ушел поздно. Но проблема Германии не только в нем 10/03/2021 В 07:11