В соцсетях чемпионата Европы-2020 опубликовали статистику пяти самых быстрых футболистов турнира после первого тура (и пары матчей второго тура) групповой стадии.

На первом месте оказался крайний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола. Он разогнался на поле до 33,8 километра в час. Немного отстал от него полузащитник сборной Уэльса Дэниэл Джеймс. Его максимальная скорость на газоне составила 33,5% километра в час – всего на 0,3 км/ч меньше, чем у Спинаццолы.

На третьем месте оказался вингер сборной Англии Рахим Стерлинг с 33,1 км/ч. На четвертой позиции – форвард сборной Швейцарии Брель Эмболо с 32,8 км/ч. Замкнул первую пятерку еще один итальянский вингбек Джованни ди Лоренцо. Его максимальная скорость в матчах составила 32,6 километра в час.

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В комментариях к твиту удивились отсутствию в списке страйкера сборной Франции Килиана Мбаппе. «Как это Мбаппе не был самым быстрым в матче против Германии?» – спросил пользователь max_bln03. «Потому что остальные были быстрее его», – ответил юзер @top10gaming5.

Спинаццола и Ди Лоренцо вывели Италию в плей-офф Евро-2020. «Скуадра Адзурра» стала первой сборной, которая обеспечила себе попадание в 1/8 финала чемпионата.

В чемпионате Италии-2020/21 Леонардо Спинаццола провел 27 матчей за «Рому», забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

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