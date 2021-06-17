Седьмой день врывается на Евро-2020 – 17 июня будет доигран второй тур в группе B, куда входит сборная России, а также проведены оба матча квартета С с украинской командой.
17 июня, расписание дня на Евро
(по московскому времени)
Евро-2020
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16:00. Украина – Северная Македония («Матч ТВ», текстовый лайв Eurosport)
19:00. Дания – Бельгия (Россия 1, текстовый лайв Eurosport)
22:00. Нидерланды – Австрия («Матч ТВ», текстовый лайв Eurosport)
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