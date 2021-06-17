Седьмой день врывается на Евро-2020 – 17 июня будет доигран второй тур в группе B, куда входит сборная России, а также проведены оба матча квартета С с украинской командой.

17 июня, расписание дня на Евро

(по московскому времени)

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