За восемь лет с предыдущего финала команда обновилась почти полностью. В ней появились новые звезды и даже игрок, который конкурировал за «Золотой мяч» с нападающими «Манчестер Юнайтед». Однако даже такой трансформации оказалось недостаточно, чтобы превзойти хозяев турнира итальянцев в уникальном сдвоенном противостоянии за звание чемпиона Европы.

Путь к финалу

Формат Евро-1968 оставлял в финальной части лишь четверых участников. До этого проходили матчи группового этапа и четвертьфиналы, которые также считались частью отборочного турнира. Из-за нечетного количества сборных в одной из шести групп оказалось три команды вместо четырех – югославы боролись за первое место с вице-чемпионами мира ФРГ и Албанией. «Плави» проиграли один из четырех матчей (в гостях у немцев), но сенсационная ничья между конкурентами в последнем туре позволила обойти Германию на одно очко и квалифицироваться.

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Четвертьфиналы проходили весной 1968-го и игрались в два матча. Пока Италия возилась с Болгарией, а СССР рубился с Венгрией, югославы относительно легко разобрались с Францией: ничья 1:1 в гостях и оглушительная победа 5:1 дома. Уже тогда в составе «плави» выделялся молодой и техничный левый нападающий Драган Джаич, но по-настоящему Змей из Белграда сверкнул через пару месяцев – на финальном турнире, где его команда противостояла Англии, а принимающие ЧМ итальянцы – Советскому Союзу.

Югославы приехали на Апеннинский полуостров с абсолютно новым поколением: всего два игрока старше 25 лет, а 13 из 22 провели за национальную команду меньше четырех матчей. Естественно, против действующего чемпиона мира с опытными Бобби Муром, Бобби Чарльтоном, Гордоном Бэнксом и Джимми Гривзом они считались андердогами. Однако жесткая и прагматичная тактика югославов против «трех львов» сработала. Алан Болл не реализовал два отличных момента, англичане бесились, а их соперник терпеливо выжидал. Момент представился на 86-й минуте, когда Джаич сначала обыграл Мура, а затем забросил мяч за шиворот Бэнксу.

Команда сэра Альфа Рэмси так и не опомнилась – только разозлилась еще больше. Алан Маллери получил красную за пинок соперника в пах и обеспечил Югославии место в финале. Английский полузащитник вспоминал: «Если бы этот матч проходил сейчас, его отменили бы через 20 минут, потому что у нас осталось бы девять игроков на поле, а у них шесть».

Главная звезда перед Евро

Драган Джаич тащил Югославию в атаке, но лидерские обязанности возлагались на капитана – 25-летнего правого защитника Мирсада Фазлагича, который всю карьеру выступал за «Сараево», а в составе сборной дебютировал в 1963-м. За год до Евро он привел клуб к чемпионству, а в сезоне-1967/68 обидно вылетел из Кубка европейских чемпионов от «Ман Юнайтед»: после нулевой ничьи в первом матче югославы уступили на «Олд Траффорд» со счетом 1:2, хотя были уверены, что победный гол хозяева закатили не по правилам.

Фазлагич не был медийным персонажем и не поражал яркими действиями на поле, зато действовал надежно и придавал уверенности молодым партнерам. Матчи против Англии и Италии показали его значение для команды и обеспечили место в символической сборной турнира. Карьера Мирсада не пошла на спад после Евро – в 1971-м он заключил предварительное соглашение с «Ювентусом», по которому должен был стать самым дорогим защитником в мире, но получил серьезную травму колена, и трансфер сорвался.

Кто тренировал

Евро-1968 стал первым крупным турниром, на который югославы приехали без тренерской комиссии. Успех восьмилетней давности обеспечила успешная работа триумвирата Александара Тирнанича, Любомира Ловрича и Драгана Николича, но смена поколений среди футболистов совпала с перестановками в руководстве. В 1961-м сборную оставил Тирнанич (позже он ненадолго вернулся), а три года спустя Ловрич. После унизительного разгромного поражения от Болгарии (1:6) в 1967-м стало очевидно, что назрели перемены.

Должность главного тренера получил Райко Митич. Как и большинство отобранных им на Евро игроков, новый коуч не мог похвастаться большим опытом. Он выступал за Югославию с 1946-го по 1957-й и даже выводил ее на поле с капитанской повязкой, но ни разу не работал главным тренером – лишь входил в тренерский штаб «Црвены Звезды» с 1960-го по 1966-й. Такое непредсказуемое назначение вызывало у болельщиков опасения, но оправдалось на 100 процентов.

Сборная под руководством Митича не развалилась и поразила бульдожьей цепкостью даже против лучших команд Европы. Благодаря клубному прошлому Райко отлично представлял себе возможности юного таланта «Црвены» Драгана Джаича и перед турниром планомерно перестроил команду так, чтобы вся игра строилась вокруг изобретательного вингера.

Как прошел финал

Евро-1968 обрел культовый статус еще до решающего матча. Югославия прошла Англию, но в другом полуфинале определить победителя не получилось даже в дополнительное время. В то время в регламент еще не ввели вариант с серий пенальти, поэтому после нулевой ничьи судья встречи между Италией и СССР Курт Ченшер позвал капитанов в раздевалку, где исход матча решила подброшенная монетка. Удача улыбнулась хозяевам турнира. Джачинто Факкетти вернулся на арену «Сан-Паоло» в Неаполе и возвестил почти 70 тысячам зрителей, что их кумиры побьются за титул.

Впрочем, никто не ожидал, что оставшаяся игра станет для итальянцев формальностью: после битвы с СССР они подошли к финалу еще более измотанными, чем обыгравшие Англию югославы. В 21:15 по местному времени 8 июня швейцарский рефери Готтфрид Динст просигнализировал о начале решающей схватки на римском «Стадио Олимпико».

Югославия действовала энергичнее и быстрее, соперники предсказуемо выглядели уставшими. На 39-й минуте Джаич воспользовался суматохой в штрафной после прострела с правого фланга и ткнул мяч мимо Дино Дзоффа. Казалось, на этот раз ничто не помешает «плави» увезти заветный трофей в Белград. Однако поддержка болельщиков после перерыва вдохновила итальянцев – они держались изо всех сил, а за 10 минут до окончания основного времени заработали стандарт прямо перед штрафной противника. Анджело Доменгини хитрым ударом под стенкой поставил в тупик вратаря Илию Пантелича. В овертайме югославы создали два железных момента, но Дино Дзофф сотворил чудо и сохранил единицы на табло.

Организаторы отказались от идеи решать судьбу титула с помощью монетки и назначили переигровку – первую и единственную в истории финалов Евро. Ровно двое суток спустя югославы и итальянцы снова встретились в Риме, но на этот раз все сложилось по-другому. Митич не рискнул и провел всего одно изменение в составе, в то время как тренер итальянцев Ферруччо Валькареджи пошел на масштабную ротацию и выпустил в старте сразу пять новых футболистов. Его ход оправдался – на этот раз «скуадра адзурра» превзошла соперников во всем. Те не успели восстановиться и совсем не успевали за чужими розыгрышами. Растворился даже неудержимый Джаич.

Уже на 12-й минуте югославы бросили одного в штрафной Луиджи Риву, который провел первый матч за долгое время после перелома ноги, но легко реализовал момент. «Плави» уже не оправились от такого удара и весь оставшийся матч еле передвигали ноги. На 31-й минуте нападающий Пьетро Анастази обеспечил своей команде решающий перевес хлестким ударом с линии штрафной. На этот раз Дзофф остался почти без работы – его товарищи по команде спокойно отоборонялись во втором тайме и выиграли чемпионат Европы.

Югославы не могли поверить в провал, после того как им оставалось 10 минут до победы в первом финальном матче. Джаич настолько расстроился, что обвинил в поражении судью и назвал его 12-м игроком сборной Италии. «Плави» вернулись домой в другом составе, но с тем же результатом, что и восемь лет назад.

Кто стал звездой

Несмотря на разочарование и обиду, для Драгана Джаича Евро-1968 оказался главным трамплином в карьере. Змей из Белграда обратил на себя внимание лучших европейских команд и уступил в голосовании за «Золотой мяч»-1968 только Джорджу Бесту и Бобби Чарльтону. Его стиль, техника и финты впечатлили даже Пеле. «Это балканское чудо, он настоящий волшебник, – высказался легендарный бомбардир. – Мне жаль, что он не бразилец, потому что я никогда не видел настолько одаренного футболиста».

После чемпионата Европы Джаич остался в «Црвене Звезде» и еще несколько лет доминировал в Югославии. Всего за клуб он выиграл пять чемпионских титулов и три национальных кубка, в 1969-м был признан спортсменом года на родине, а до 1975-го еще пять раз номинировался на главную индивидуальную награду. После краткого отъезда во французскую «Бастию» в середине 1970-х Драган вернулся в «Црвену Звезду» и с почетом завершил карьеру, хотя его главный рекорд – по количеству игр – все-таки связан со сборной. Джаич провел за Югославию 85 матчей, хотя наверняка с радостью отказался бы от одного из них – того самого, который стоил его команде титула чемпионов Европы.

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