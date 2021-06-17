Станислав Черчесов после победы сборной России над Финляндией во втором туре группового этапа Евро ответил на вопросы, в том числе о том, почему выпустил в старте Матвея Сафонова, а не Антона Шунина.

План на игру, если вы видели, легко читался. Мы его постоянно делали, он работал: через инсайдные зоны получать мячи, развивать атаки по флангам, проходы, прострелы, потому что середина у них занята тремя центральными полузащитниками. Игроки выполняли то, что мы от них требовали. Моменты у нас были, как и у соперника хорошая пара контратак. Запланировать голы невозможно – главное создавать моменты, что мы и делали.

Думаю, игра держала всех в напряжении. Понравилось, что мы выиграли, мы в турнире. Ждем игру соперников (Дании и Бельгии) и будем готовиться дальше.

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Алексей Миранчук, сборная России Фото: Getty Images

О выборе игроков

Мы смотрим на состояние футболистов, и кто какую роль может сегодня выполнить. Во-первых, надо было чаще подключаться, надо было выжимать, и мы видим, что Оздоев в хорошем физическом состоянии. При игре лево-право, когда надо разводить игру, здесь мы посчитали, что Зобнин будет полезнее.

О выходе Сафонова

Ну, мы в турнире. Я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен. Он у нас в составе, поэтому тоже имеет право, как и другой вратарь, играть в команде.

Россия обыграла Финляндию 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука.

После двух туров отечественная команда занимает второе место в группе, имея одинаковое количество очков с Бельгией и Финляндией. При этом у бельгийцев и датчан есть игра в запасе.

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