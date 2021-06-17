В начале года «Краснодар» молча отзаявил вратаря Матвея Сафонова. Инсайдеры говорили, что либо виновата тяжелая травма, либо голкипера не устраивает новый контракт – в таких случаях Сергей Галицкий моментально зачехляет игроков. Но вскоре Сафонова совершенно бесшумно вернули в обойму – правда, он сам вряд ли захочет вспоминать сезон-2020/21.

Перед ответной игрой с «Челси» в ЛЧ Матвей повредил сухожилие. Из-за этого он сначала пропустил молодежный Евро (без него Россия оперативно вылетела), а потом крайне мучительно набирал форму. Сафонов пустил пять от «Ахмата» (нигде не спас), жутковато ошибся с «Зенитом», а затем позволил Оличу разнести Гончаренко – там тоже был фейл вратаря. Проблема в том, что после восстановления Сафонов абсолютно не мог успокоиться. Он даже громче обычного праздновал голы партнеров: например, в той игре с «Зенитом» вратарь чуть ли не плясал после мяча Ионова. Счет стал 2:0, «Краснодар» летел к трем очкам, но Матвей подсознательно чувствовал, что сам может привезти в любой момент. И привез, обеспечив «Зениту» ничью.

Матвей Сафонов и Александр Мартынович, «Краснодар» Фото: Getty Images

Евро-2020 «Я же не с улицы вратаря взял». Черчесов – о выходе Сафонова ЧАС НАЗАД

Из-за этой нервозности вызов Сафонова в сборную смотрелся слегка парадоксально. Гильерме, Лунев и даже Максименко провели весну лучше и стабильнее, чем Матвей. Черчесов рассудил иначе: оценил талант Сафонова, абстрагировался от последних помарок и пригласил в команду ради опыта. Было ощущение, что Матвей котировался только третьим: Шунин провел ровный сезон и до этого не подводил, а Дюпин набрал феерическую форму в «Рубине». Но штаб сборной удивил и тут – после слабенького перфоманса Шунина против Бельгии ворота на второй тур доверили именно Сафонову.

Матч с финнами был идеальным, чтобы вкатиться и почувствовать уверенность. С одной стороны, у них нет Лукаку и других монстров, с другой – они могут удивить даже одной атакой (привет Шмейхелю), поэтому терять концентрацию вообще нельзя. Сафонов справился так, словно не было ни травмы, ни пятерочки от «Ахмата», ни 10-го места «Краснодара».

Во-первых, Матвей совершил один важный сэйв – спасибо выбору позиции. Во-вторых, однажды выскочил на перехват и сыграл рационально, а не в стиле позднего Лодыгина. В-третьих, круто исполнял ногами: выводил мяч из-под финского прессинга и довел до партнеров больше 50% длинных передач. Понятно, что оставалась некоторая несыгранность с защитниками, но она не стала фатальной: наверное, всех разбудил и взбодрил незасчитанный гол финнов в самом начале матча.

Матвей Сафонов и Артем Дзюба Фото: Getty Images

Роль Матвея в первой за девять лет победе на Евро действительно внушительная, но и переоценивать ее точно нельзя. Игра 22-летнего Сафонова отсылает в 2003 год: тогда 24-летний Малафеев в похожей ситуации вышел против Уэльса. Тоже дебют на высшем уровне, тоже совсем нельзя пропускать, тоже проходимый соперник – Слава справился, а Россия попала на Евро-2004. Там сборную сурово осадила Португалия, которая оказалась предсказуемо мощнее тогдашнего Уэльса: Овчинников и Малафеев получили по голу, а сборная раньше всех покинула турнир.

У Сафонова скоро тоже будет своя Португалия – ключевой выезд в Скандинавию. Поражение от Дании станет катастрофой, но именно в таких условиях Матвей должен доказать, что он реально готов быть первым номером команды на годы вперед. Если задрожит, как весной в РПЛ, значит, все респекты за Финляндию преждевременны. Настоящей проверкой будет именно заруба с теми, кто чуть сильнее, а не с теми, кто всей страной празднует чудесный выход на Евро.

Евро-2020 «Я же не с улицы вратаря взял». Черчесов – о выходе Сафонова 2 ЧАСА НАЗАД