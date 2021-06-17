«Как у вас дела? Наверное, даже хуже, чем у меня. Я в порядке – чувствую себя, что хоть сейчас на тренировку», – говорил партнерам по фейстайму улыбающийся Кристиан Эриксен на следующий день после страшного падения в матче со сборной Финляндии. «Типичный Кристиан – всегда думает прежде всего о других, чем о себе», – покачал головой тренер Дании Каспер Хьюлманд.

По соцсетям тогда же разошелся талантливый фейк – эсэмэмщики со всего мира постили фотографию Эриксена, машущего болельщикам из окна больничной палаты. Но эмодзи сложенных ладошек не потребовались – это всего лишь старый снимок 1,5-годичной давности с медосмотра Криса в «Интере».

Но что же произошло со здоровьем датчанина? Почему у многократно обследованного футболиста случился сердечный приступ прямо во время матча? «В этом и причина, почему Крис до сих пор находится в госпитале. Нужно понять, что с ним произошло», – заявил в интервью Ekstrabladet врач национальной команды Мортен Босен.

Евро-2020 Матч Дания – Бельгия остановят на 10-й минуте в честь Эриксена 16 ЧАСОВ НАЗАД

Кристиан Эриксен без сознания в матче Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Доктор отметил, что Эриксен находится в сознании, отвечает на вопросы медиков четко и ясно, а сердечная мышца вернулась к нормальному ритму. «Сейчас игроку назначили несколько тестов в отделении кардиологии. Результаты и дадут ответы, который он и все мы хотим получить. Пока я не готов назвать конкретную причину», – развел руками Босен.

Кардиолог Санджай Шарма, который наблюдал за состоянием Эриксена в «Тоттенхэме» на протяжении семи лет, заявил, что у футболиста не было проблем с сердцем. «С первого дня, как только «шпоры» подписали Криса, моей работой было следить за его здоровьем. Мы проверяли игроков каждый год, и до 2019-го все результаты обследований были в порядке без очевидных скрытых дефектов. Ручаюсь за тесты, потому что каждый я делал лично», – заявил Шарма в интервью Daily Mail.

Когда бывший врач Эриксена услышал в новостях о приступе, то сразу бросился на проверку старых записей. «Я подумал: «Боже мой, неужели мы что-то упустили?» Но посмотрел все результаты, и с ними все было в порядке», – утверждает Санджай.

Автор Sports.ru и врач команды футбольных блогеров «Амкал» Артем Рыженко назвал одной из возможных причин электрическую нестабильность миокарда. «Это нарушение правильной работы проводящей системы сердца, которая отвечает за его автоматизм и стабильную работу», – написал он в телеграм-канале «Спортивная медицина».

«Но возник какой-то эпизод электрической нестабильности, и случился, как я понимаю, пароксизм фибрилляции желудочков, то есть когда желудочки хаотично сокращаются, не выбрасывают толком кровь в кровоток, наступает кислородное голодание. И если такое продолжается долго, то без крови и кислорода наступает и смерть мозга», – добавил Рыженко на ютьюб-канале Дмитрия Егорова. Он отметил, что дефибриллятор использовали не для запуска сердечной мышцы, а для остановки ее неэффективных сокращений.

Мортен Босен уточнил, что Эриксену потребовался всего один разряд дефибриллятора, после чего игрок пришел в себя. «К сожалению, такие случаи бывают в футболе, – сообщил Артем Рыженко. – Даже несмотря на все углубленные обследования, есть доли процента, когда полностью здоровый спортсмен может упасть и буквально умереть. Для этого даже существует специальный термин «внезапная сердечная смерть», – напугал зрителей Рыженко.

Фанат с фамилией «Эриксен» на футболке в матче Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Футбольный союз Дании в день матча с Бельгией выложил новую информацию о здоровье Эриксена. «Врач сборной Мортен Босен связался с медиками госпиталя Rigshospitalet. Они подтвердили, что тесты показали необходимость вживления имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). Это устройство необходимо пациентам после сердечного приступа из-за нарушений ритма. Кристиан после консультации с местными и зарубежными специалистами согласился на лечение», – сообщили в пресс-службе DBU.

С ИКД можно играть в футбол даже на профессиональном уровне. Пример – бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд. Осенью 2019-го он почувствовал головокружение в матче Лиги чемпионов «Аякс» – «Валенсия», прошел углубленное медобследование и узнал от врачей диагноз миокардит. Ему тоже установили кардиовертер-дефибриллятор, Блинд продолжил карьеру и попал в заявку сборной Голландии на Евро-2020.

Немецкий врач Йенс Кляйнфельд тоже был на стадионе «Паркен» в Копенгагене, когда Эриксен упал без сознания на 43-й минуте матча с Финляндией. Он был в бригаде реаниматологов, помогавших датчанину с дефибриллятором. «Спустя 30 секунд Кристиан открыл глаза, и я что-то спросил, чтобы убедиться, что мозг не поврежден. Но он только простонал: «Черт, мне всего 29 лет». Тогда я понял, что все нормально», – цитирует Кляйнфельда датская Bold.

Кристиан Эриксен на носилках в матче Дания – Финляндия на Евро-2020 Фото: Getty Images

Агент Эриксена Мартин Схотс передал благодарность от клиента всем, кто поддерживал в этой сложной ситуации. Менеджер отметил, что Крис чувствует себя лучше, но останется в больнице, чтобы понять причину остановки сердца. «Жизни уже ничего не угрожает. Но он хочет выбраться на стадион и вживую посмотреть на матч Дании с Бельгией», – признался Схотс.

Наверняка личное присутствие Эриксена на арене зарядит датских футболистов. Бельгийцы во главе с партнером полузащитника по «Интеру» Ромелу Лукаку уже объявили , что проведут акцию – выбьют мяч в аут на 10-й минуте (трибьют номеру Криса на футболке) и устроят аплодисменты. К ним точно присоединится весь стадион, хотя самому Кристиану лучше решить – лишний раз мотивировать родную сборную или все же разобраться с проблемами со здоровьем. Ведь при повторном приступе можно больше никогда не выбраться на «Паркен», чтобы поболеть за своих.

Евро-2020 Эриксен смотрел последние 10 минут игры с Финляндией ВЧЕРА В 16:14