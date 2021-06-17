Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию перед матчем второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

О настрое на матч с Северной Македонией

Мы прекрасно понимаем, какие задачи перед нами стоят, поэтому лишние слова не нужны. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень престижный и важный турнир – не каждый год Украина попадает в финальную часть Евро. Поэтому каждый игрок понимает и несет ответственность и за свою игру, и в целом за игру команды. Лишние слова настройки здесь не нужны.

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О поражении от Нидерландов и стиле Македонии

Эта игра в прошлом, мне бы хотелось меньше о ней говорить. У нас серьезный матч против Северной Македонии, это команда, которая заслуживает уважения, команда, у которой есть характер. Они играют в своем стиле, 5-3-2. Команда неплохо выходит в контратаки, у них в последние несколько лет были несколько хороших игр, где они обыграли топ-команды. Мы должны быть внимательными, особенно на их контратаках.

Матч начнется 17 июня в 16:00 (мск), Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.

Стартовый матч против Нидерландов украинцы проиграли со счетом 2:3.

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