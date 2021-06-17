Защитник сборной России Марио Фернандес прошел углубленное обследование, по итогам которого стало ясно, сможет ли он помочь команде на Евро-2020.

«Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий. В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга.

Имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней. Марио пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе», – говорится в телеграм-канале сборной России.

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Фернандес травмировался в результате подения в матче против Финляндии (1:0).

Защитника унесли с поля на носилках и заменили в первом тайме. Предварительный диагноз был неутешителен – проблемы с позвоночником.

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