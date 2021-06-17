Сборная Украины победила Северную Македонию (2:1) и одержала первую победу на Евро-2020.
Команды моментально задали высокий темп матча и начали создавать опасные моменты. Македония не долго продержалась на равных с Украиной, которая большую часть первой половины провела с огромным преимуществом. Голы прилетели на 29-й и 34-й минуте. Забили, как и в игре с Нидерландами, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
Второй тайм начался зеркально: Северная Македония забрала преимущество и постепенно нагнетала обстановку у чужой штрафной. Гол пришел на 57-й минуте. Эзгьян Алиоски вонзил с добивания после 11-метрового, который сам и не забил.
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На 84-й минуте уже украинцы получили право на пенальти и возможность закрыть интригу, но теперь уже Столе Димитриевски справился с ударом Руслана Малиновского. Но Украина все же отстояла первую победу на турнире.
- Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – первая пара игроков, забивших в двух стартовых матчах Евро подряд.
- Украина сравнялась в группе по очкам с Нидерландами и Австрией.
- Жовто-блакитные прервали серию из шести поражений в финальных стадиях чемпионатов Европы.
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