Бывший футболист «Болтона» Фабрис Муамба поделился мнением о ситуации Кристиана Эриксена, у которого остановилось сердце во время матча Дания – Финляндия. В 2012 году Муамба перенес инфаркт во время игры с «Тоттенхэмом».

«Стоит ли рисковать, вернуться и снова играть с имплантом ИКД, запускающим сердце? Я думаю, что это единственный вариант, при котором какой-либо футбольный клуб будет готов подписать его снова», – приводит слова Муамбы The Sun

На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли.

Муамба завершил карьеру после инфаркта по наставлению врачей. Он пережил остановку сердца на 78 минут.

Евро-2020 «Крис согласился на кардиостимулятор». Что со здоровьем Эриксена 5 ЧАСОВ НАЗАД

Евро-2020 Матч Дания – Бельгия остановят на 10-й минуте в честь Эриксена 20 ЧАСОВ НАЗАД