Чемпионат Европы стал проблемой для пенальтистов – на турнире запорото уже три пенальти. Попытки не реализовали Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарет Бэйл, Эзгьян Алиоски и Руслан Малиновский, а получилось только у великого Криштиану Роналду. Чтобы голов на турнире было больше, подготовили краткий, но эффективный гайд для игроков Евро.

Пенальти – это хороший шанс забить. Для начала нужно усвоить, что главная задача – попасть в ворота высотой почти 2,5 метра и длиной чуть больше 7 метров. Кажется, что это много, но не говори гоп!

Если попал в штангу или перекладину, не спеши праздновать, судья не засчитает гол! Нужно, чтобы мяч пересек отрезок, который проходит от одной штанги к другой.

Важно обмануть вратаря. Поэтому задача футболиста – пробить не туда, где находится его тело.

Если ты правша – бей правой, если левша – левой. Не выдумывай! Не надо менять ногу в последний момент, удар получится плохим.

Чем сильнее и точнее нанесешь удар, тем больше шансов забить. Но точность относительна! Целься в угол ворот, а не во вратаря или штангу. Можно пробить и по центру – здесь стоит прислушаться к совету Артема Дзюбы.

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