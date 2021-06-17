УЕФА запретил футболистам и официальным лицам убирать бутылки спонсоров во время официальных мероприятий.

«УЕФА напомнил участвующим командам, что партнерские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе», – приводит пресс-релиз УЕФА Reuters.

Во время пресс-конференций нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал бутылку с «Кока-Колой», а полузащитник сборной Франции Поль Погба – бутылку безалкогольного пива. Позже примеру Роналду последовал Мануэль Локателли.

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