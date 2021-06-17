УЕФА запретил футболистам и официальным лицам убирать бутылки спонсоров во время официальных мероприятий.
«УЕФА напомнил участвующим командам, что партнерские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе», – приводит пресс-релиз УЕФА Reuters.
Во время пресс-конференций нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду убрал бутылку с «Кока-Колой», а полузащитник сборной Франции Поль Погба – бутылку безалкогольного пива. Позже примеру Роналду последовал Мануэль Локателли.
Евро-2020
Как бить пенальти? Гайд для чайников и игроков Евро-2020
- Чемпионат Европы завершится 11 июля.
Евро-2020
«Это единственный способ». Муамба – об ИКД Эриксена
Евро-2020
Украина победила Македонию и прервала серию поражений на Евро