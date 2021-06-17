Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поразил всю Европу на пресс-конференции перед матчем с финнами. Коуч открыл одну бутылочку колы другой, случайно ответив на жест Криштиану Роналду, который ранее убрал газировку из кадра. Зарубежным болельщикам жест Саламыча понравился больше, чем ЗОЖ-повестка от Криша.
- «Роналду может пойти подальше со своей водой, этот человек понял жизнь. Мощный тренер сборной России Станислав Черчесов!» – написал в твиттере шведский болельщик Фабиан Андерссон.
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- «Вот как дела обстоят в России-матушке», – отреагировал пользователь Cristóbal Hernández.
- «В каком возрасте открывается этот навык? Я так завидую», – сообщила девушка под ником si3se5.
- «Он использует колу с сахаром как открывашку, чтобы открыть Zero. Лучшая реклама для продукта», – считает hit.
- «Увлекательно, как тренер сборной России открывает эту «Кока-Колу», выглядит так, будто он привился «Спутником V», – пошутил Juan Heredia.
- «Роналду отстой... И спасибо, что не открыл зубами», – заявил drugo lebowski.
- «Удачи тебе, Черчесов, несмотря на фейковых шоуменов!» – написал can bilginer.
- «Джикия, чего ты смеешься? Заставь его выпить нормальную колу, не Zero!» – потребовал Matt Ciff.
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