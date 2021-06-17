Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поразил всю Европу на пресс-конференции перед матчем с финнами. Коуч открыл одну бутылочку колы другой, случайно ответив на жест Криштиану Роналду, который ранее убрал газировку из кадра. Зарубежным болельщикам жест Саламыча понравился больше, чем ЗОЖ-повестка от Криша.

«Роналду может пойти подальше со своей водой, этот человек понял жизнь. Мощный тренер сборной России Станислав Черчесов!» – написал в твиттере шведский болельщик Фабиан Андерссон.

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«Вот как дела обстоят в России-матушке», – отреагировал пользователь Cristóbal Hernández.

«В каком возрасте открывается этот навык? Я так завидую», – сообщила девушка под ником si3se5.

«Он использует колу с сахаром как открывашку, чтобы открыть Zero. Лучшая реклама для продукта», – считает hit.

«Увлекательно, как тренер сборной России открывает эту «Кока-Колу», выглядит так, будто он привился «Спутником V», – пошутил Juan Heredia.

«Роналду отстой... И спасибо, что не открыл зубами», – заявил drugo lebowski.

«Удачи тебе, Черчесов, несмотря на фейковых шоуменов!» – написал can bilginer.

«Джикия, чего ты смеешься? Заставь его выпить нормальную колу, не Zero!» – потребовал Matt Ciff.

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