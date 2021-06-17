Андрей Ярмоленко зажег на Евро-2020. 31-летний форвард заглох на клубном уровне, но на главном турнире последний лет засиял. Украинец за два тура ввалил 2 мяча и отдал ассист. Ярмоленко – капитан сборной Украины, но тесно связан с Россией, ведь даже родился здесь. А в скором времени может и продолжить здесь карьеру, если не побоится санкций.

Андрей родился 23 октября 1989 года в Ленинграде. Родители футболиста из Украины, но в Россию перебрались ради более комфортной жизни: после свадьбы матери Андрея предложили высокооплачиваемую работу в Санкт-Петербурге, поэтому она уехала из родной Черниговской области. Вскоре за ней переехал и отец футболиста. Андрей родился в Санкт-Петербурге, но семья не задержалась в Северной столице надолго. Когда будущему спортсмену было три года, родители увезли малыша в Чернигов, купив там дом.

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В России у Андрея не осталось родственников, ведь он с родителями – единственные члены семейства, обжившиеся в Питере. Друзей, с которыми семья поддерживает связь, тоже нет – Ярмола поддерживается радикальной гражданской позиции и не хочет иметь с Россией ничего общего.

Ярмоленко знакомился с футболом в Украине – в Санкт-Петербурге он был еще слишком мал, чтобы рубиться на поле. Однако Андрей все равно мог оказаться в главной команде Питера – «Зените». В 2013-м, еще до разногласий между Украиной и Россией, сине-бело-голубые очень хотели подписать 23-летнего форварда «Динамо» Киев. К тому времени Андрей уже гонял за сборную Украины, в которой дебютировал в 19 лет. Но игрок решил остаться в Киеве: там у него хорошо получалось, плюс был шанс перейти в Европу.

Да и сам клуб не собирался продавать Ярмоленко. На тот момент он был лидером команды и лучшим украинским игроком поколения. «Я считаю, что если киевское «Динамо» решится продать Ярмоленко, то на этой команде можно будет ставить крест», – заявлял агент Дмитрий Селюк.

После событий Евромайдана и ухудшения отношений между странами Андрей будто забыл о своих корнях. «Мои родные знают мою жизненную позицию и понимают, что я на вариант с Россией не соглашусь. Батя меня точно не поймет», – говорил нападающий. Единственное, что связывает Ярмоленко с местом рождения – язык. Ярмоленко продолжил давать интервью на русском языке, за что подвергался критике от украинских журналистов и других представителей медиапространства.

Сейчас Ярмоленко связывают со «Спартаком». Полузащитник москвичей Алекс Крал интересен «Вест Хэму», за который выступает украинец. «Молотобойцы» хотят включить в сделку выпавшего из состава Андрея. Препятствием является гражданская позиция нападающего: уже давно он дал понять, что в России играть не собирается, а все слухи на эту тему – безумие. «Вариант с переходом Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», – отрубил агент футболиста.

В любом случае Андрей своей горячей игрой на Евро заслужил еще один шанс в «Вест Хэме» либо трансфер в другой европейский клуб. Ярмоленко вместе с партнером Романом Яремчуком и итальянцем Чиро Иммобиле – лучший на Евро по системе гол+пас (2+1) и вряд ли планирует на этом останавливаться.

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