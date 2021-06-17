Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о матче с Северной Македонией и предложил спонсорам Евро-2020 с ним связаться.

О легкой панике в матче с македонцами

– Это чемпионат Европы, здесь слабых команд не бывает. В перерыве тренерский штаб нас предупреждал, что команда противника побежит вперед, потому что им терять нечего. Они заставили нас обороняться, нервничать. Конечно, когда счет стал 2:1, была легкая паника, потому что мы понимали, что нужна только победа. Не хотелось ее терять, было видно, что и ребята, и тренерский штаб – все переживали.

Евро-2020 Украина – топ, но ей везло. Звезда голландцев – не Депай 13/06/2021 В 22:19

Ярмоленко – о матче с Македонией: «В конце была легкая паника»

О спонсорах

– А можно кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал «Кока-Колу». Я поставлю «Кока-Колу», я поставлю «Хайнекен». Свяжитесь со мной, ха-ха!

Андрей Ярмоленко Фото: Getty Images

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1. У украинцев отличились Ярмоленко и Яремчук, у македонцев забил Алиоски.

Команда Андрея Шевченко набрала 3 очка после 2 матчей в группе С.

Евро-2020 Ярмоленко забил самый красивый мяч Евро. Смотрим гол еще раз! 13/06/2021 В 22:05