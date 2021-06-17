Сборная Бельгии с трудом набрала три очка на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Уже на второй минуте Дания открыла счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг перехватил передачу Леандро Дендонкера на чужой трети, сделал пас на Юссуфа Поульсена, и форвард «Лейпцига» аккуратно пробил в нижний угол.
В перерыве у сборной Бельгии вышел Кевин де Брёйне. Он заменил Дриса Мертенса и помог «красным дьяволам» с тремя очками в этой встрече. Сначала Де Брёйне поддержал рывок Ромелу Лукаку, сделал точный пас во вратарскую, и мяч в сетку на 54-й минуте занес Торган Азар.
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А на 70-й плеймейкер «Сити» получил пас от Эдена Азара у чужой штрафной и идеально издали положил в ближний угол. Он настрелял 1+1 всего за 25 минут второго тайма.
2:1 – Бельгия одержала волевую победу над Данией и вышла в 1/8 финала Евро-2020 вслед за Италией.
- Юссуф Поульсен стал автором второго по скорости гола на чемпионатах Европы. Для забитого мяча датчанину хватило 99 секунд. Быстрее поражал чужие ворота только Дмитрий Кириченко на Евро-2004. Нападающему сборной России на банку в матче с Грецией хватило 67 секунд.
- Решающие матчи третьего тура групповой стадии состоятся в понедельник, 21 июня. Россия сыграет с Данией в Копенгагене, а Финляндия встретится с Бельгией в Санкт-Петербурге. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.
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