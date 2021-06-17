Опубликовано 17/06/2021 в 17:55 GMT | Обновлено 17/06/2021 в 18:06 GMT

Сборная Бельгии с трудом набрала три очка на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Уже на второй минуте Дания открыла счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг перехватил передачу Леандро Дендонкера на чужой трети, сделал пас на Юссуфа Поульсена, и форвард «Лейпцига» аккуратно пробил в нижний угол.

В перерыве у сборной Бельгии вышел Кевин де Брёйне. Он заменил Дриса Мертенса и помог «красным дьяволам» с тремя очками в этой встрече. Сначала Де Брёйне поддержал рывок Ромелу Лукаку, сделал точный пас во вратарскую, и мяч в сетку на 54-й минуте занес Торган Азар.

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А на 70-й плеймейкер «Сити» получил пас от Эдена Азара у чужой штрафной и идеально издали положил в ближний угол. Он настрелял 1+1 всего за 25 минут второго тайма.

2:1 – Бельгия одержала волевую победу над Данией и вышла в 1/8 финала Евро-2020 вслед за Италией.

Юссуф Поульсен стал автором второго по скорости гола на чемпионатах Европы. Для забитого мяча датчанину хватило 99 секунд. Быстрее поражал чужие ворота только Дмитрий Кириченко на Евро-2004. Нападающему сборной России на банку в матче с Грецией хватило 67 секунд.

Решающие матчи третьего тура групповой стадии состоятся в понедельник, 21 июня. Россия сыграет с Данией в Копенгагене, а Финляндия встретится с Бельгией в Санкт-Петербурге. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.

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