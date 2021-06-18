Летом 1996 года наступило лучшее время в истории Англии. После двух десятилетий политических конфликтов, национальных скандалов и культурного упадка «три льва» наконец поднимались с колен. Брит-поп затмил в хит-парадах американские хиты, а журналисты придумали для нового тренда специальный термин – Cool Britannia. За последние годы у англичан развился комплекс неполноценности перед США, но Oasis, Spice Girls, Blur и The Verve все изменили. Поданные королевы снова верили в превосходство и величие.

То же относилось к футбольной сборной, которая готовилась к выступлению на домашнем Евро. Болельщики выучили наизусть слова трека «Three Lions» о том, что после «30 лет боли» футбол наконец возвращается домой. Англичане не только гордились тем, что принимают турнир, но и рассчитывали на титул. Страну охватила ностальгия по триумфальному ЧМ-1966. Многие считали круглую дату символическим предзнаменованием нового успеха.

Как часто бывает, сборная Англии подошла к важнейшему ивенту во взвинченном состоянии из-за войны с медиа. Журналисты подогрели интерес к «трем львам» горячей историей: оказалось, что на праздновании дня рождения Пола Гаскойна в Гонконге меньше чем за две недели до старта Евро футболисты напились (папарацци засняли их во время очередной гулянки), а затем разгромили самолет на пути в Англию. Дошло до того, что главный тренер Терри Венейблс обвинил медиа в предательстве: «Мы не понимаем, зачем вы это делаете. Некоторые из вас настраивают публику против игроков. Это может проявиться во время матчей».

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Пол Гаскойн, Англия – Шотландия Фото: Getty Images

К тому моменту уже было известно, что по окончании Евро Венейблса во главе команды сменит Гленн Ходдл. Терри использовал истерию вокруг сборной, чтобы создать менталитет осажденной крепости и сплотить футболистов. Игроки были в восторге не только от его психологических приемов, но и от тактики. «Венейблс очень умен, – вспоминал Пол Инс. – Мы не обладали выдающейся концентрацией, но он упрощал для нас любые идеи. Во время тренировки он подходил к крайнему защитнику и говорил: «Вот, где тебе нужно находиться. Продолжай в том же духе, идеально». Все знали свои обязанности. В них не было ничего сложного, но он вселял в нас уверенность, что если мы сделаем все в соответствии с его указаниями, то победим».

Игроки чувствовали, что противостоят целому миру. Ничья в первой встрече группового этапа против Швейцарии (1:1) только усугубила ситуацию. Учитывая, что в последнем туре англичанам предстояло сыграть с Нидерландами, второй матч против Шотландии приобрел ключевое значение. Историческое противостояние наций также добавляло остроты: англичане относились к соседям как к ренегатам низшего сорта, шотландцы не переносили империалистов за долгие века угнетений и кровопролитные войны.

Годом раньше состоялась премьера исторической драмы «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном об Уильяме Уолласе, герое шотландского сопротивления, который боролся с английскими захватчиками. Ажиотаж вокруг встречи врагов на Евро не оставлял сомнений, что 15 июня на поле «Уэмбли» развернется настоящая битва. На обложках газет Гаскойна изображали королем Генрихом V, а лидера сборной Шотландии Гари Макаллистера Уильямом Уолласом. «Отношение английских журналистов к игре исключает любую надежду на мирное соседское отношение – написал колумнист шотландской газеты The Herald Джеймс Трэйнор. – Надеюсь, они получат по полной».

Сборные подходили к матчу с полной уверенностью в победе. Гаскойн не был единственной звездой англичан – кроме него, блистали Алан Ширер, Тедди Шерингем и Стив Макманаман. Конечно, «три льва» считались фаворитами, но среди их соперников тоже хватало топ-исполнителей: Макаллистер выступал за «Лидс», Дон Спенсер за «Челси», Колин Колдервуд за «Тоттенхэм», а Колин Хендри годом раньше выиграл Премьер-лигу в составе «Блэкберна». В первом матче группового этапа команда Крэйга Брауна сдержала голландцев (0:0).

Пол Гаскойн, Англия – Шотландия Фото: Getty Images

Стюарт Пирс рассказывал, что во время рукопожатий перед матчем не хотел даже смотреть на шотландцев из-за эмоций и вражды. «Когда играешь против такой команды, среди ее игроков не может быть друзей», – объяснил защитник. Несмотря на яростный настрой, первый тайм битвы на «Уэмбли» обернулся для самоуверенных англичан разочарованием. Шотландцы отчаянно сражались, «три льва» больше владели мячом, но почти не создавали моментов. В перерыве комментаторы раскритиковали тактику Венейблса и объявили, что «коуч с подобной репутацией не может заставить эту команду выглядеть еще хуже».

Тренер не хуже экспертов осознавал необходимость перестановок и выпустил на второй тайм полузащитника «Ливерпуля» Джейми Реднаппа, чтобы добавить креатива. Ход сработал: через восемь минут после появления на поле суперсаб поучаствовал в комбинации, которая завершилась результативным кроссом Гари Невилла на Ширера.

Пропущенный гол не смутил шотландцев – те, наоборот, воодушевились и прижали «трех львов». Дэвид Симэн с трудом отразил удар Гордона Дьюри головой, а буквально через несколько минут последний опередил Тони Адамса в борьбе за прострел и получил по ногам в штрафной англичан. Судья назначил пенальти, к точке подошел Макаллистер. У Гари появилась идеальная возможность восстановить равновесие в игре, но помешал случай. Пока он готовился к удару, мяч на считанные миллиметры сдвинулся с точки. Симэн заметил это и не стал прыгать, так как думал, что шотландец остановится, вернет мяч на отметку и разбежится заново. Вместо этого Макаллистер пробил почти по центру, и вратарь легко отразил удар.

Позже Гари утверждал, что, если бы реализовал пенальти, Шотландия на эмоциях наверняка довела дело до победы, но все сложилось иначе. Уже через полторы минуты Гаскойн пригвоздил Тартановую армию главным шедевром чемпионата Европы. После подачи углового у ворот Симэна Англия получила право на свободный удар из штрафной. Заброс на чужую половину закончился тем, что Газза подхватил мяч, прокинул над Колином Хендри и в касание пальнул мимо товарища по «Рейнджерс» Энди Горама.

Второй гол обернулся для шотландцев слишком большим потрясением. За оставшиеся 15 минут они так и не приблизились к камбэку. Полузащитник Стюарт Маккол считает, что Гаскойн забил чудо-мяч исключительно благодаря фарту – англичанам повезло, что Венейблс не успел заменить Пола прямо перед тем, как тот сотворил волшебство. «Когда мы заработали пенальти, они приготовились снять Газзу с игры, – вспомнил Маккол. – Я уверен, что, если бы Симэн не отразил удар Макаллистера, Гаскойн ушел с поля».

Забитый мяч вошел в историю не только из-за красоты и эмоций, но и благодаря празднованию. Гаскойн ответил раскритиковавшим его журналистам: развалился на поле, пока другие англичане делали вид, что заливают пиво ему в рот. Именно так футболисты развлекались в Гонконге, когда медиа обвинили англичан в детском поведении. Формально второй гол никак не повлиял на результат, но оказал огромное психологическое влияние. Волшебство Газзы разрушило барьер между фанатами и игроками. С того момента англичане действительно верили, что им по силам выиграть домашний Евро.

Для шотландцев поражение обернулось катастрофой – они относились к рубке с соседями как к матчу жизни и смерти. Партнеры по команде отчитали Маккола за то, что в перерыве тот взял у Гаскойна джерси для дочери. Тартановой армии еще предстояла встреча со швейцарцами, но футболисты осознавали, что могут лишиться плей-офф даже в случае победы. Так и произошло: они выиграли 2:0, а Нидерланды уступили «трем львам» (1:4), но прошли дальше со второго места благодаря преимуществу по забитым мячам.

Шотландцы еще не подозревали, что в следующий раз выступят на Евро лишь в 2021 году, но вылет все равно получился максимально обидным. Англичане, наоборот, испытывали эйфорию. В статье под названием «Извинения перед мистером Гаскойном» автор Mirror написал: «Газза больше не толстый имбецил-алкоголик, вообще-то он футбольный гений». Хозяева считали себя фаворитами еще и потому, что остальные участники не оправдывали ожиданий. Колумнист WSC Кен Галл так описал Евро-96: «Соревнование команд, которые не умеют забивать (Турция, Шотландия), команд, которые не умеют играть (Швейцария, Болгария), команд, которые разочаровали (Италия, Португалия), и команд, которым вообще не хочется быть здесь (Нидерланды, Франция)».

Дэвид Симэн отражает пенальти в матче Англия – Шотландия Фото: Getty Images

В четвертьфинале англичане сыграли тускло, но прошли Испанию по пенальти. Болельщики не сомневались в выносе Германии в следующем раунде, но вторая подряд серия 11-метровых обернулась трагедией: будущий тренер «трех львов» Гарет Саутгейт смазал решающий удар, и «30 лет боли» продолжились. Гол Гаскойна против шотландцев так и остался главным хайлайтом Евро, а англичане с тех пор ни разу не переживали за сборную настолько искренне. Позже Уэйн Руни говорил, что по воспоминаниям о той команде можно подумать, будто она выиграла турнир, – настолько культовый статус обрели «три льва» в 1996-м.

То лето оказалось для двух сборных переломным моментом. Одни ощутили близость триумфа и до сих пор не справились с разочарованием, другие ожесточились и прониклись безнадегой после долгих лет и множества провалов. Возможность сыграть против Англии на «Уэмбли» в 2021 году для шотландских болельщиков значит немногим меньше первого попадания на чемпионат Европы за четверть века. 25 лет назад именно «три льва» нанесли соседям самое обидное поражение в истории, преисполнились самоуверенности и рассчитывали взять титул. С тех пор сменилось несколько поколений. Теперь Шотландии наконец представилась возможность отомстить.

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