Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил, правильно ли главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отвечает не на все вопросы журналистов.

«Думаю, что он не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью. Мне кажется, он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать [на вопросы журналистов]. Потому что сборная России по футболу – это не сборная по тхэквондо, или по ММА, или еще что-то. Потому что футбол смотрят везде – от Камчатки до Калининграда. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира, особенно когда сборная играет.

Думаю, что отвечать ему надо, конечно, потому что столько людей болеют, переживают. Футболисты и тренеры сборная России несут ответственность перед общественностью. А так – это его выбор. Как-то критиковать его... Но я бы отвечал. Я был бы предельно откровенен, отвечал бы на вопросы», – приводит слова бойца «СЭ».

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Сборная России набрала 3 очка после 2 матчей – команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и победила финнов (1:0).

21 июня российская команда в Копенгагене встретится с Данией.

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