Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор отметился симуляцией в матче против команды Бельгии. Игрок «Сампдории» пытался обмануть судью во втором тайме, но Бьорна Кёйперса не проведешь.

На 70-й минуте Дамсгор ворвался в штрафную, где его встретил Тома Менье. 20-летний янгстер рад был упасть, но сделал это раньше времени: бельгийский защитник вовремя убрал ногу. Арбитр все видел и наградил Дамсгора желтой карточкой. Остается надеяться, что судья матча Дания – Россия внимательно посмотрит эту встречу и тоже не поведется на актерскую игру Миккеля.

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Дания проиграла Бельгии со счетом 1:2. У датчан отличился Юссуф Поульсен, у бельгийцев забили Торган Азар и Кевин де Брёйне.

Матч между Данией и Россией состоится 21 июня.

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