Сборная Дании достойно проиграла Бельгии ( если не считать вот этот эпизод ), сборная России уверенно одолела Финляндию. И как теперь команде Черчесова занимать место выше четвертого? А что, если Россия проиграет датчанам? Разбираемся со всеми возможными вариантами.

Победа над Данией

Тут и говорить нечего. Выход в плей-офф, Черчесов – король, здравствуй, плей-офф! Даже если финны призовут Яри Литманена и магическим образом обыграют Бельгию, то три сборные наберут по 6 очков и в ход пойдут личные встречи. У России, скорее всего, будет худшая разница из-за крупного поражения Бельгии на старте, но… маловероятно, что еще четыре команды с третьих позиций наберут 6 баллов.

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Ничья с Данией

Оптимальный вариант! В случае ничьей датчане сразу собирают вещички, а Россия смотрит на результат параллельной игры. Но Финляндия опередит команду Черчесова, только если обыграет Бельгию, а это вряд ли, даже если в ворота команды Мартинеса поставить Миньоле. Если финны проигрывают, российские молодцы – чисто вторые, а в случае ничьей – все равно вторые благодаря личке.

Артем Дзюба, сборная России Фото: Getty Images

Поражение от Дании

Худший вариант для сборной России. Если датчане победят, а финны проиграют, у трех команд будет по три очка. Возникнет путаница, потому что Дания должна быть выше России, но ниже Финляндии, а финны в свою очередь – ниже России, но выше Дании. А Россия... Ну, вы поняли. Поэтому далее команды будут рейтинговать по лучшей разнице мячей. Для начала – только в очных матчах между этими тремя командами. В данный момент разница мячей у России «+1» (1-0) финнов – «0» (1-1), у Дании – «-1» (0-1). Если датчане победят с разницей хотят бы в два гола и больше, для России это будет катастрофа и 4-е место. Если с разницей в гол, но не 1:0 (а 2:1, 3:2, 4:3, 9:8…), то в ход пойдут общее количество забитых мячей между троицей: Дания будет второй, Россия – третьей, Финляндия – последней. А вот если Дания победит 1:0… тут уже придется смотреть на все матчи, включая игры против Бельгии. А там у сборной России жирный минус в виде 0:3. Очень поможет, если «красные дьяволы» от финнов вообще не оставят живого места.

Если же финны зацепят у Бельгии хоть один балл, поражение в Копенгагене не оставляет никаких надежд России.

Если займут третье место, попадут в плей-офф?

Тут уже нужно смотреть на показатели остальных команд с третьих строчек своих групп. Пока наверняка утверждать нельзя, остается лишь надеяться, что найдутся команды, которые прорвутся на третью строчку с меньшим числом очков. Это вполне реально для той же Швейцарии, которой осталось сыграть один матч против турков. Но нужны две таких команды, поэтому для верности России необходимо набирать не меньше четырез баллов.

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