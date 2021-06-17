Криштиану Роналду, Лео Месси и другие футбольные звезды зашибают миллионы на рекламе. И даже крутят носом, если им что-то не нравится – так капитан португальской команды демонстративно захейтил газировку на Евро-2020. А лидер украинской команды Андрей Ярмоленко напротив – предложил производителям «Кока-Колы» и Heineken с ним связаться.

В прошлом веке футболисты зарабатывали копейки от спонсоров, особо не привередничали и продвигали не самую полезную для человеческого организма продукцию. Мы узнали, как зарабатывали Марадона, Пеле, Беккенбауэру и другие топы прошлого.

Сигареты Альфредо Ди Стефано

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Шантаж капитана «Реала» Серхио Рамоса в адрес руководства ни к чему не привел, и легенда покинула клуб. Ничего – с его заработками можно спокойно вернуться в родную «Севилью» и играть в свое удовольствие. Другая легенда «Реала» Альфредо ди Стефано не мог себе позволить роскошную жизнь, поэтому в 1940-х, когда еще выступал за «Ривер Плейт», рекламировал сигареты Caravanas.

Пиво Франца Беккенбауэра

Карьера немецкого гения пришлась на бурные годы развития цветного телевидения в ФРГ. Легенда рекламировал бутсы, супы быстрого приготовления и даже пиво. В 1960-х он помог повысить популярность пива Vitamalz, которое считается одним из самых потребляемых в Германии. Компания является спонсором немецкой женской сборной по баскетболу.

Пеле и газировка

Король футбола явно не разделяет хейт «Кока-Колы» со стороны Роналду. Бразилец особо не выделывался и сотрудничал с обоими топовыми брендами! Сначала утверждал, что не может жить без неповторимого вкуса «Пепси», а спустя несколько лет уже кайфовал в рекламных роликах «Кока-Колы».

Сигареты и шоколад Леонидаса

В 1938-м Бразилия завоевала бронзу ЧМ, а нападающий «селесао» Леонидас вонзил 7 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Этим воспользовалась бразильская табачная фирма Magnolia. Она провела опрос на звание лучшего футболиста страны, предложив вписать имя игрока в поле на пачке сигарет. На этой акции Magnolia заработала миллионы и отблагодарила Леонидаса, подарив ему автомобиль Ford последней марки.

Леонидас помог хорошо заработать и производителю шоколада Lacta. Они использовали прозвище футболиста – Черный бриллиант. Футболист получил в награду 800 реалов – трехмесячную зарплату, которую он получал во «Фламенго».

Вермут от Рикардо Саморы

Великий вратарь играл за «Барсу», затем перешел в «Реал», участвовал в гражданской войне в Испании и сидел в тюрьме. А еще он много пил и курил, поэтому со спокойным сердцем рекламировал вермут Cinzano.

Диего Марадона

В 2018-м Диего топил за Аргентину в Москве и курил излюбленную сигару, за что ему после пришлось заплатить штраф и извиниться. В расцвете карьеры на аргентинца вышла табачная компания Camel и предложила 500 тысяч долларов, чтобы футболист стал лицом их компании. Агенты посоветовали Диего отказаться. А вот самую полезную еду в мире от McDonalds – пожалуйста!

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