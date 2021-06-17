Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об игре национальной команды в матче против Северной Македонии.

«Финальная часть Евро – совершенно другая атмосфера, другой турнир, поэтому в любую секунду баланс команд может измениться. Сыграли хороший первый тайм, второй тоже начали хорошо, потом наша ошибка привела к пенальти. После этого был забит мяч, появилась какая-то нервозность. В принципе у нас опять появились шансы, мы могли забивать третий мяч. У Цыганкова был отличный шанс, пенальти не забит. В итоге надо отдать должное Северной Македонии, это команда с характером – вернула себя в игру, воспользовалась нашей ошибкой. Молодцы, проявили отличный характер», – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Сборная Украины победила Северную Македонию со счетом 2:1 и одержала первую победу на Евро-2020.

Команда Шевченко прервала серию из шести поражений в финальных стадиях чемпионатов Европы.

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