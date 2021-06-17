Конец 24-й минуты матча в Санкт-Петербурге. Сборная Бельгии неудачно подает угловой с левого фланга и привозит быструю контратаку России. Быструю, но редкую – русские футболисты нечасто выбираются со своей трети, чтобы создать какую-то опасность. Дмитрий Баринов из центрального круга не глядя забросил пас чуть левее через себя. На летящий по воздуху мяч одновременно мчатся Далер Кузяев и Тимоти Кастань. Они не видят ничего вокруг и четко сконцентрированы на отскоке. В момент приземления Кузяев и Кастань опасно сталкиваются головами и падают на газон.

С момента страшного падения Кристиана Эриксена в Копенгагене прошла какая-то пара часов, и на Евро все боятся одного – вот бы такие ситуации больше никогда не повторялись. Врач сборной Эдуард Безуглов приказывает Далеру Кузяеву следить за указательным пальцем, у полузащитника «Зенита» перемотана голова.

Тимоти Кастань (Бельгия), Далер Кузяев (Россия), Евро-2020 Фото: Getty Images

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Тимоти Кастань в этот момент уже бредет в подтрибунное помещение. У него, кажется, заплыл глаз, а у виска бельгиец держит огромный пакет со льдом. Но спустя четыре дня Кузяев вышел в стартовом составе на матч второго тура с Финляндией, а Кастань уже трое суток как официально выбыл из заявки на Евро.

В телеграм-канале «Мутко против» описывали драму, которая разворачивалась в больнице на Крестовском острове. Консилиум врачей обсуждал случай Тимоти – КТ выявила несколько переломов скуло-орбитального комплекса, но из-за сильного отека хирургическое вмешательство отложили минимум на три дня. Бельгийцу предложили сделать операцию в Питере, но медштаб «красных дьяволов» настоял на транспортировке в Европу.

Кастаня перевезли в Антверпен, где сделали дополнительный рентген. «Нам показывали эти снимки, – говорил позднее на пресс-конференции главный тренер сборной Роберто Мартинес. – Раньше медики утверждали, что у Тимоти двойной перелом глазницы. Но мы видели не два, а три или четыре перелома», – рисовал страшные картины коуч (цитата по Daily Star ).

Тимоти Кастань (Бельгия), Далер Кузяев (Россия), судья Матеу Лаос, Евро-2020 Фото: Getty Images

В среду, 16 июня, крайнего защитника «Лестера» положили на стол хирурга и под общим наркозом провели операцию. Ему дали анестезию в 15:00 по местному времени. Но вместо двух-четырех часов, которые в среднем уходят на подобные операции, Кастань пролежал без сознания шесть часов.

Для лучшего заживления перелома футболисту вставили вокруг глазницы несколько металлических пластин. «Ему очень повезло. Если бы Кузяев влетел на три сантиметра выше, Тим получил бы неврологическое повреждение, и его карьера была бы закончена», – писали репортеры Кристоф Терро и Кьелл Домс в материале Het Laatste Nieuws

Сейчас Кастаня точно должны выписать из больницы, после операции ему предписали покой на следующие 15 дней. Вернуться к тренировкам врачи разрешат лишь спустя шесть недель, хотя при некоторых сценариях восстановление растянется и до двух месяцев. «Это и правда очень-очень плохие новости», – признал Роберто Мартинес, оставшийся без основного правого защитника уже после 30 минут чемпионата Европы.

Тимоти Кастань, Бельгия – Россия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Для Тимоти, к сожалению, это не первая травма головы. В 2015-м защитник в матче за «Генк» столкнулся с игроком «Васланд-Беверена» Ибу. У 20-летнего Тима не обнаружили никаких переломов, но повреждение никуда не делось. В детстве он страдал экзофорией – расходящейся формой косоглазия, при которой глаза словно отклонены наружу.

Мозг Кастаня самостоятельно восстанавливал картинку до нормального качества, но после контакта с Ибу зрение будущего футболиста сборной сильно просело. «У меня двоилось в глазах, я мучился постоянными мигренями. Думал, что все пройдет, но становилось только хуже. Когда в кубковом матче с «Шарлеруа» я увидел белые пятна, то понял, что дальше так нельзя. Но даже после четырех или пяти обследований ни один врач не находил медицинских причин резкого падения зрения», – вспоминал жуткий эпизод Тимоти.

Тимоти Кастань, «Лестер» Фото: Getty Images

Под угрозой стояла спортивная карьера молодого парня, ведь это были только первые годы во взрослом футболе. И ему помогла простая коррекция зрения. «Небольшой порез на обеих глазных мышцах избавил меня от двоения. Конечно, первый месяц после операции мне ничего не разрешали – ни телик, ни комп, ни телефон. Как только я фокусировался на чем-то, тут же заболевала голова. Но я рад, что нашел причину, ведь незнание убивало меня сильнее всего», – признавался Кастань.

Возможно, столкновение с Далером Кузяевым запустило в памяти бельгийского латераля флешбеки шестилетней давности. Ему снова повезло, и медики отлично сделали свое дело. Осталось только сборной не подвести партнера, который натурально находился в трех сантиметрах от финиша карьеры.

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