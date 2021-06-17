Сборная Украины пощекотала нервы фанатов, но все же не упустила победу над Северной Македонией. А еще состоялось триумфальное возвращение Кевина де Брёйне, которому на чудо хватило 25 минут.

Голы: Андрей Ярмоленко, 29; Роман Яремчук, 34 – Эзгьян Алиоски, 57

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Андрей Ярмоленко, сборная Украины Фото: Getty Images

Команда Андрея Шевченко круто смотрелась на фоне Нидерландов – почти никто не сомневался, что украинцы разломают Северную Македонию на «Северную» и «Македонию». В первом тайме все ожидания подтвердились: желто-синие укатывали соперника и легко вкрутили два гола. Забили те же парни, что и нидерландцам – Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Но во втором тайме произошло необъяснимое: либо украинцы расслабились, либо македонцы осознали, что терять абсолютно нечего. Команда Игора Ангеловски раскрепостилась, ошеломила соперника и отыграла один мяч. Георгий Бущан героически потащил удар Эзгьяна Алиоски с 11 метров, но игрок «Лидса» оказался первым на добивании и закрутил интригу.

Украина обеспечила себе нервную концовку, хотя вполне могла ее избежать. Желто-синие заработали пенальти после навеса со стандарта (была игра рукой) и просмотра ВАР, однако теперь уже Руслан Малиновский не переиграл голкипера.

И все же украинцы додержали победу и набрали первые три очка. Все решится в последнем туре с Австрией, у которой тоже три очка.

Цифры матча:

На тот момент на Евро реализовали лишь один пенальти из пяти: не забили Малиновский, Алиоски, Гарет Бэйл и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Не промахнулся только Криштиану Роналду.

Украина прервала серию из шести подряд поражений на Евро.

Яремчук и Ярмоленко присоединились к Тома Мёнье и Чиро Иммобиле – только эти парни оформляли «гол+пас» в одном матче Евро-2020.

Голы: Юссуф Поульсен, 2 – Торган Азар, 54; Кевин де Брёйне, 70

Кевин де Брёйне, сборная Бельгии Фото: Getty Images

Дания, разозленная несправедливостью матча с Финляндией, с ходу взялась за дело и реабилитировалась на второй минуте – Юссуф Поульсен напряг бельгийских и российских фанатов.

Победа датчан сильно осложняла бы сборной России задачу по выходу в плей-офф, поэтому после перерыва Роберто Мартинес поднял с лавки Кракена. Кевин де Брёйне, который получил травму в финале ЛЧ в мае, впервые вышел на Евро и за 25 минут перевернул игру. Сначала шикарно ассистировал Торгану Азару, а потом сам выстрелил в ближний угол.

Идеальный урок от бельгийцев: показалось, что они даже не напрягались и потратили на победу ровно столько сил, сколько рассчитывали. Дания опять создала больше соперника (xG – 1,88 против 0,73) и опять порола моменты. Но даже для нее еще не все потеряно: вариант, при котором они, Россия и Финляндия останутся с тремя очками – крайне велик.

Цифры матча:

Поульсен забил уже на 90-й секунде. Это мог быть рекорд Евро, но нет: в 2004-м Дмитрий Кириченко из сборной России вонзил Греции на 65-й секунде.

За два матча Дания нанесла 45 ударов, но забила лишь однажды.

Бельгия уже в плей-офф. «Красные дьяволы» выходили из группы на четырех крупных ивентах подряд.

Гол: Мемфис Депай (с пенальти), 11; Дензел Думфрис, 67

Мемфис Депай, сборная Нидерландов Фото: Getty Images

Нидерландцы вдохновились примером итальянцев с бельгийцами и решили, что лучше не откладывать выход в плей-офф. Хозяева с первых минут придавили крепкую Австрию и чудом не решили все проблемы в первом тайме: Мемфис Депай забил с пенальти, но с игры дважды промахнулся из выгодных позиций.

Во втором тайме австрийцы попытались сыграть в контроль, но ничего не получилось. Голландцы, даже не перестраиваясь по просьбе фанатов на 4-3-3, добили соперника суперконтрухой и голом Дензела Думфриса в пустые.

Нидерладны играючи ворвались в плей-офф и близки к тому, чтобы выбить сотку на групповом этапе: вряд ли Северная Македония справится даже со вторым составом «оранье».

Цифры матча:

Депай немного поправил статистику пенальти на Евро: он стал вторым из шести игроков, кто реализовал 11-метровый.

У Мемфиса восемь мячей в девяти последних матчах за сборную.

Думфрис за два матча Евро забил два мяча – столько же он вкрутил за 30 игр ПСВ в Эредивизи. Он крайний защитник, кстати.

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