Сборная Нидерландов победила сборную Австрии во втором туре Евро-2020 со счетом 2:0. Первый мяч забил нападающий Мемфис Депай с пенальти после фола Давида Алабы на Дензеле Думфрисе.

После назначения Франка де Бура у Депая уже восемь голов за сборную. Это второй результат на отрезке. Лучше только форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку (10 голов).

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На матче присутствовал тренер «Барселоны» Роналд Куман. Перед игрой он намекнул на скорый переход Депая в каталонский клуб: «Мемфис сказал кое-что насчет своего будущего. Насколько я знаю, трансфер активно прорабатывается». Сам нападающий подтвердил эту информацию на пресс-конференции перед игрой.

Второй гол в ворота сборной Австрии отправил Думфрис с передачи Доньелла Малена. Защитник Нидерландов стал всего вторым игроком в истории Евро, который забивал в двух дебютных матчах на турнире.

В третьем туре Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет с Северной Македонией. Начало – 21 июня в 19:00.

В это же время сборная Австрии сыграет со сборной Украины.

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