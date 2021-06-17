Сборная Нидерландов наполнена яркими личностями. Мемфис Депай не только переходит в «Барселону» и записывает рэп, но и забивает с пенальти в важнейшем групповом матче Евро. Дензел Думфрис радует боссов ПСВ – они уже не представляют, сколько миллионов потребовать за машинообразного крайка. Наконец, Жоржиньо Вейналдум был ключевым элементом в чемпионском «Ливерпуле», а теперь выбирает между испанскими и французскими топами.

На этом фоне слегка затерялся Френки де Йонг. 24-летний игрок «Барселоны» манит Депая в каталонский клуб одной своей игрой на Евро. Вклад светловолосого игрока остается незамеченным, хотя именно он задает базис для ярких свершений партнеров.

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На мяче Де Йонг продирался сквозь дерзкий прессинг сборной Австрии и доводил мяч до атакующей группы. Френки взял на себя семь обводок и удачно провел пять из них. Карта касаний показывает: до центральной линии номер 21 действовал по всей зоне шестерки, выше – смещался в полуфланг (чаще в левый, где взаимодействовал с Депаем).

Карта касаний Де Йонга в матче против сборной Австрии. На чужой половине (слева) Френки смещался в полуфланги. Фото: Other Agency

Действия Де Йонга на мяче позволили Нидерландам не заметить австрийское давление. В первом туре сборная Франко Фоды запустила сразу 27 комбинаций после успешного прессинга – это второй результат в рамках игрового дня. Голландцев это не испугало. «Не мог поверить, что Австрия продолжит обороняться так высоко. Их могли наказать три-четыре раза», – подтвердил после матча Алан Ширер.

Еще Де Йонг внес самый объемный вклад без мяча во всей сборной Нидерландов. Френки выдал 3 отбора (все успешные), 2 перехвата и 4 блокировки (по последним двум показателям – лучший в команде). Удар Депая на 45-й минуте прилетел как раз после того, как полузащитник вернул мяч.

Итог – BBC увидел в Де Йонге второго лучшего игрока матча. Эксперт сайта и бывший игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дженас отметил «великолепную» игру Френки наряду с Вейналдумом. Несмотря на то, что УЕФА вновь отдала MVP игры Думфрису, забывать о Де Йонге нельзя. Именно его универсальные перфомансы могут обеспечить Нидерландам успешное Евро.

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