Первая неделя Евро-2020 уже позади: врывается восьмой день турнира. 18 июня будет полностью сыгран второй тур в группе D, а также проведен матч из квартета E.
18 июня, расписание дня на Евро
(по московскому времени)
Евро-2020
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16:00. Швеция – Словакия («Матч ТВ», текстовый лайв Eurosport)
19:00. Хорватия – Чехия (Россия 1, текстовый лайв Eurosport)
22:00. Англия – Шотландия (Первый канал, текстовый лайв Eurosport)
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