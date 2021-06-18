Первая неделя Евро-2020 уже позади: врывается восьмой день турнира. 18 июня будет полностью сыгран второй тур в группе D, а также проведен матч из квартета E.

18 июня, расписание дня на Евро

(по московскому времени)

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