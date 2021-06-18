Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес операцию по установке кардиостимулятора.
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) необходим пациентам после сердечного приступа из-за нарушений ритма. Устройство предназначено для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Эриксен будет выписан из больницы в пятницу.
- На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли.
- Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.
- Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле. После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.
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