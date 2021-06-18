Финал Евро-2020 может состояться не в Лондоне, а в Будапеште.

По информации The Times , УЕФА уже проинформировал о такой возможности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждет от Лондона конкретных действий. Вероятные изменения связаны с коронавирусными ограничениями в Англии: правительство не может предоставить гарантий на большую заполняемость «Уэмбли». Будапшет же пропустит на трибуны 100 процентов болельщиков.

Финал состоится 11 июля.

В Будапеште при полной заполняемости трибун состоялся матч сборных Португалии и Венгрии.

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